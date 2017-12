Bărbat mort de 3 ani într-un accident rutier, executat silit pentru o amendă de la CNADNR

Familia unui bărbat din Arad care a murit în urmă cu mai bine de trei ani a primit o somație de executare silită pe numele acestuia, pentru o amendă de 96 de euro primită de la CNADNR pentru lipsa rovinietei, amenda sosind la o lună după ce bărbatul și-a pierdut viața într-un accident rutier. Pe adresa lui Ioan Belghir, care a decedat în 9 iulie 2011, a sosit, zilele trecute, o somație de executare silită, după ce bărbatul nu a achitat o amendă de 96 de euro pentru lipsa rovinietei, amendă primită la o lună de la deces şi despre care cei doi copii ai decedatului susțin că nu ştiau nimic. Ioan Belghir a fost amendat de Compania Națională de Autostrăzi şi Drumuri Naționale din România (CNADNR) după ce în februarie 2011 ar fi circulat fără rovinietă pe DN69 Arad - Timişoara şi a fost fotografiat. Amenda pe numele bărbatului a fost trimisă la locuința acestuia în august 2011, la o lună de la decesul arădeanului. Bărbatul, în vîrstă de 58 de ani, şi soția acestuia, de 56 de ani, se întorceau în Arad de la Băile Felix, iar pe DN 79 el a pierdut controlul volanului, mașina izbindu-se de un copac. "În august 2011, a fost emis şi procesul de constatare a contravenției, iar pentru că tata nu a mai fost găsit acasă, fiind mort, s-a intrat în procedurile de executare silită. Ne-am trezit zilele trecute cu somație, tot pe adresa tatălui meu, că va fi executat silit cu jandarmii", a declarat, astăzi, fiica celui decedat, Izabela Belghir. Somația primită de la CNADNR îi este adresată persoanei decedate, iar din document reiese că trebuie achitate amenda de 96 de euro și cheltuielile de executare silită, în sumă de 506 lei. "Am anunțat executorul despre situație și a spus că nu are ce face, că trebuie să plătească moștenitorii, iar în caz contrar vine cu jandarmii. Ce vină avem noi, copiii, pentru o amendă primită de tatăl nostru, de care nici nu știam până acum câteva zile? Cu ce drept să îmi ia mie lucruri din casă, când nimic nu mai este pe numele tatălui meu? Am documente care dovedesc că tata nu mai figurează nici la Finanțe, deci este inexplicabil cum de trei ani îl urmăresc pentru această datorie", spune femeia. Executorul judecătoresc care se ocupă de caz, Lavinia Boșneac, a spus că reglementările legale permit continuarea procedurilor și împotriva moștenitorilor.