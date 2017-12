Băsescu confundă Justiţia cu tandemul Ponta - Antonescu

Traian Băsescu le-a trimis lui Victor Ponta şi Crin Antonescu o scrisoare în care îi avertizează că dacă nu vor numi procurorii şefi la DNA şi la Parchet, vor fi vinovaţi de amânarea intrării în Schengen, după cum a declarat preşedintele Senatului sâmbătă seară la Antena 3. Antonescu a precizat că a primit scrisoarea de la Traian Băsescu chiar în timpul congresului PNL. \"Noi am încercat să punem capăt amestecului politicienilor în sistemul judiciar, numai că ne-am pomenit cu altceva, la fel de grav. Cu faptul că anumite instituţii, anumiţi oameni din vârful lor au început să facă ei politică\", a declarat Crin Antonescu. \"Astăzi, preşedintele ţării, domnul Băsescu, îi scrie din nou lui Victor Ponta, primului-ministru, îmi scrie mie, ca preşedinte al Senatului, punându-ne în vedere că dacă nu punem mai repede procurorii, cei doi procurori, procurorul general şi şeful DNA, o să fim vinovaţi de neintrarea în Schengen, ignorând complet faptul că nu numai eu ca preşedinte al Senatului, dar chiar şi primul-ministru nu avem niciun fel de atribuţie în această privinţă. Mecanismul este foarte bine cunoscut: ministrul Justiţiei propune, CSM avizează\", a afirmat preşedintele PNL. La rândul său, prezentă la Antena 3, europarlamentarul PNL Norica Nicolai a comentat scrisoarea lui Băsescu: \"Se apropie martie, vine Consiliul JAI (Justiţie şi Afaceri Interne - n.r) şi presedintele mai vrea să iasă o dată la presă. Au fost propuşi doi procurori - de ce i-a refuzat Basescu? Eu, daca as fi ministrul Justitiei, in fiecare zi i-as propune cate 2-3, 25, 35 de procurori, ca poate unu\' s-o nimeri tot anul\", a spus Norica Nicolai.