Băsescu şi Opoziţia

Confuzia din viaţa politică românească pare să continue. În toate partidele au loc replieri de grupuri sau orientări, cu excepţia PD-L-ului. Scurta declaraţie a lui Traian Băsescu de la sfârşitul weekend-ului trecut, făcută la ieşirea din Spitalul Militar, nu a fost decât o aiureală demagogică, iar congresul Partidului Conservator s-a terminat în „coadă de peşte”, dacă-mi permiteţi expresia. Doar la PSD şi PNL există unele frământări legate de aşezarea internă a celor două formaţiuni politice sau în raport cu tot mai controversatul grup al „independenţilor”. În rest, atmosfera din Parlament este la fel de „limpede” ca o ciorbă de burtă încălzită a treia oară…

Degeaba a ţinut Băsescu să-i insulte încă o dată pe aşa zişii moguli de presă, încercând să se dezvinovăţească în legătură cu amestecul său în formarea unui nou partid. În limba franceză există un proverb pe care l-au împrumutat şi românii; „Cine se scuză (sau se explică fără să fie întrebat, adaug eu) se acuză!” Şi cu asta am încheiat ideea. În ceea ce priveşte situaţia din PSD, foarte puţini analişti au remarcat că ea seamănă cu situaţia din PD-ul anului 2000, după ce Petre Roman pierduse alegerile prezidenţiale încă din primul tur şi plecase din partid. Relativ numeroasele abandonuri, ca să mă exprim elegant, ale unor social-democraţi l-au pus pe Victor Ponta, încă din startul mandatului de preşedinte, într-o postură defensivă de care trebuie să scape cât mai repede. Viorel Hrebenciuc a încercat să-l ajute într-un mod foarte inteligent, transmiţând un mesaj UDMR-ului, care era, de fapt, adresat colegilor săi de partid. El le-a spus maghiarilor că „independenţii” riscă să le facă mai mult rău lor, ca partid aflat în alianţă parlamentară şi guvernamentală cu democrat-liberalii, decât PSD-ului… Şi chiar aşa este! Cât despre PNL, aşa cum am mai spus-o, eu continui să nu înţeleg disputa dintre doi (foşti?) prieteni, anume Antonescu şi Orban. O singură curiozitate am: în cazul în care va fi reales Crin Antonescu, într-o formulă de echipă, aşa cum îşi doreşte el, oare va părăsi Cataramă partidul, trecând la PD-L ori la „independenţi”!?! Să vedem…