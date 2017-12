Băsescu şi-a făcut campanie în faţa Parlamentului

Preşedintele Traian Băsescu nu s-a putut abţine să nu apară în faţa Parlamentului după epuizarea procedurilor de asumare a răspunderii pentru cele trei pachete de legi privind educaţia, salarizarea unică şi restructurarea agenţiilor guvernamentale. Deşi anunţase, iniţial, că va transmite un mesaj despre principalale probleme politice ale statului, Băsescu a preferat să prezinte un raport de activitate pentru cei cinci ani de mandat. Şeful statului a prezentat realizări ale Guvernului din fosta legislatură ca fiind ale lui şi şi-a arogat meritele privind măsuri a căror aplicare nu ţine nicicum de Preşedinţie. Timp de două ore, Băsescu nu a făcut altceva decît să ţină un discurs mai mult decît electoral, din care nu reieşea decît faptul că El a fost, El este şi tot El va fi. Cele două ore de auto-mărire ale preşedintelui, liderii partidelor politice nu au putut decît să îşi arate dezgustul. \"Eu nu doresc în niciun fel să tulbur manifestarea. Pur şi simplu m-am plicitisit. Am venit, am ascultat. Nu consider normal ca preşedintele să facă un bilanţ politic al mandatului său ca preşedinte în faţa noastră, pentru că nu are mandatul de la Parlament. (...) Pur şi simplu sînt plicitisit. Aşa ceva nu am auzit dinainte de \'89. Aşa ceva, un asemenea ton, un asemenea mod de abordare eu nu am auzit de la Nicolae Ceauşescu şi o spun fără niciun fel de exagerare\", a spus Antonescu. La rîndul său, preşedintele PSD Mircea Geoană a spus că discursul lui Băsescu a fost lung şi plictisitor, reproşînd şefului statului că a avut nevoie de două ore pentru \"a se justifica\" în legătură cu cele întîmplate în timpul mandatului şi \"doar de un sfert de oră\" pentru a vorbi despre problemele românilor.