Bătut măr pentru că a filmat curse ilegale de maşini

Mai mulţi locuitori ai cartierului constănţean Poarta 6, exasperaţi de interminabilele curse de maşini care se desfăşurau în timpul nopţii sub balcoanele apartamentelor şi în parcările auto dintre blocuri, i-au sesizat în mai multe rînduri pe poliţiştii Secţiei 5. Rezolvarea situaţiei s-a lăsat aşteptată mai bine de două luni, în ciuda unor procese-verbale de contravenţie aplicate unora dintre participanţii la curse, lucrurile rămînînd neschimbate. Aproape noapte de noapte autoturisme cu mulţi cai putere fac un zgomot care nu-i lasă să doarmă pe constănţenii din zonă. Exasperat de ineficienţa numeroaselor sesizări la poliţie, un tînăr a filmat într-una din nopţile trecute desfăşurarea de forţe de sub balconul său. Transmiterea imaginilor la un post de televiziune i-a pus cît de cît în mişcare pe poliţişti. Aceştia au reuşit, pe baza imaginilor, identificarea unuia dintre participanţii la cursele ilegale şi, ca şi în alte rînduri, i-au dat o amendă de 200 lei, pentru tulburarea liniştii publice. Sancţiunea i-a enervat la culme pe protagoniştii curselor nocturne care au hotărît să se răzbune pe cel care i-a dat în vileag la poliţie. Din procesul verbal de contravenţie, indivizii au luat numele celui care-i filmase, acesta fiind înregistrat ca martor. Cum, necum aceştia au aflat numărul telefonului mobil al lui Marius Pîngă şi l-au contactat pentru a-i cere socoteală. “M-au sunat pe telefonul mobil de vreo două ori, dar nu am răspuns pentru că nu cunoşteam numărul. Dacă am văzut că insistă, am răspuns şi am fost chemat în faţa blocului de individul care fusese amendat. Zicea că vrea să stăm de vorbă", a povestit Marius Pîngă. Cînd a coborît în faţa blocului, tînărul a observat mai multe persoane care îl aşteptau. "Unul dintre ei, pe care-l cunosc, a venit la mine şi mi-a zis să-i plătesc amenda primită de la poliţişti. Nici nu am apucat să-i răspund că m-am trezit lovit cu pumnul în plină figură. Am căzut şi mi-am pierdut cunoştinţa. De atunci nu ştiu ce s-a întîmplat cu mine. Mi-am revenit în casă la un prieten. Am fost dus la spital“, a adăugat victima agresiunii. După acordarea îngrijirilor medicale, Marius a fost chemat la sediul Secţiei 5, pentru a-i identifica pe autorii agresiunii. Potrivit poliţiştilor, Marius Pîngă a fost lovit de doi dintre tinerii care îl aşteptau în faţa blocului şi anume Niculaie Boca şi Ionuţ Vasile Fieraru, ambii de 20 ani, amendaţi de mai multe ori de oamenii legii pentru tulburarea liniştii publice.