Bei cafea dimineața? Vezi efectele asupra organismului!

Cafeaua de dimineață este sfântă pentru mulți. Băutura caldă, aromată are într-adevăr efect asupra corpului, conform „Daily Mail“, preluat de 7sur7.be, scrie Agerpres. În primul rând, cafeaua este un stimulent care îi permite creierului să se trezească. Blocând receptorii adenozinei, substanță produsă în mod natural care reglează somnul și poate provoca uneori starea de somnolență la trezire, cafeaua împiedică pentru moment oboseala. În plus, cafeina determină producerea de adrenalină și ar îmbunătăți starea de spirit. Din nefericire însă, aceste efecte se estompează cu timpul și de aceea apare dependența de cafea, iar cine nu repetă gestul de dimineață riscă să aibă o stare de spirit proastă. Însă, în afară de efectele benefice, cafeaua are și dezavantaje. Ea irită vezica și stimulează producerea de cortizol, hormonul eliberat ca răspuns la stres, punctează 7sur7.be.