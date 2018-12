Beneficii ale sistemului de sănătate din România! Vezi detalii!

17:06:28 / 06 Noiembrie 2018

SA VA FIE RUSINE

CARE BENEFIC IALE SISTEMULUI DE SANATATE DIN ROMANIA DRAGILOR CARE CARE. VERIFICATI CARE ESTE SITUATIA BOLNAVILOR CRONICI CEI CARE AU TRATAMENTE RETROVIRALE SI DUPA ABIA DUPA FACETI AFIRMATI HAZARDATE SI SI TIMPE.MOR OAMENI CU ZILE DATORITA VOUA. MULTI AU URMAT CU STRICTETE TRATAMENTELE IN SPERANTA CA O VOR MAI DUCE CIT DE CIT CU ACEASTA BOALA NEMERNICA. FACETIVA TREABA DE ADMINISTRATORI SI REZOLVATI CU CRIZA MEDICAMENTELOR RETROVIRALE PT CEI CU AIDIS. NESIMTIREA SI NEOASAREA VA AVEA REPERCURSIUNI ASURA UNOR OAMENI CARE MERITA SA TRAIASCA. S-AU SPUNETI DIRECT CA SINTETI NE PUTINCIOSI SI VA FACETI CA LUCRATI INPLICIT VA RIDICATI SALARIILE BABANE DIN MINISTER. POT SA VA SPUN CA IN CTA SE DAU MEDICAMENTELE VIRALE DOAR PE 3 ZILE SI BINENTELES DUPA DACA OR MAI FI. NU V-AR MAI RABDA PAMINTUL DE NEMEEEEEERNICI.