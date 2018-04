Bercea Mondial și Izaura, judecați pentru dare de mită

Procurorii argeșeni au finalizat ancheta și i-au trimis în judecată pe Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, și pe fiica acestuia, Izaura Anghel, pentru cumpărare de influenţă şi dare de mită. Dosarul în care cei doi sunt acuzați că ar fi încercat să mituiască un agent de penitenciare va ajunge pe rolul Tribunalului Argeș. Potrivit anchetatorilor, Bercea Mondial ar fi oferit suma de 300 de euro unui gardian din Penitenciarul Colibași, unde este încarcerat pentru tentativă de omor. Procurorii spun că interlopul ar fi vrut ca acesta să-l ajute să introducă în închisoare un telefon mobil. Bercea și-a implicat și fiica în afacere. El i-ar fi cerut Izaurei Anghel să ia legătura cu gardianul și să-i dea acestuia șpaga promisă. Totul a ieșit la iveală după ce angajatul Penitenciarului Colibași i-a denunțat pe cei doi. Ancheta a fost derulată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș. Ulterior, instanța a decis emiterea unui mandat de arestare preventivă pe numele lui Bercea Mondial, iar pe fiica lui a trimis-o în arest la domiciliu. Judecătorii au ținut cont de faptul că tânăra de 22 de ani are o fetiță în vârstă de două luni și una de patru ani, plus doi frați mai mici pe care-i crește singură, deoarece toată familia ei este la pușcărie. Amintim că Bercea Mondial ispășește o pedeapsă de opt ani şi nouă luni de închisoare pentru că şi-a înjunghiat un nepot într-un bar, în 2011. El a fost condamnat definitiv, pe 20 mai 2014. La rândul lui, fiul interlopului oltean, Florin Anghel, a primit o pedeapsă de cinci ani şi trei luni de închisoare, pentru complicitate la tentativă de omor. În acelaşi dosar, soţia lui Bercea Mondial, Fănica Anghel, a fost condamnată la un an de închisoare cu executare, pentru mărturie mincinoasă şi instigare la această infracţiune.