Berceanu crede că PNL se comportă ca o pisică ce nu deosebeşte copacul de burlan

Vicepreşedintele PD Radu Berceanu tot iese “la rampă“ în ultimul timp, iar declaraţiile sale au menirea de a stîrni nemulţumirea partenerilor de Alianţă. Ieri, ministrul a explicat, în timpul unei vizite la Oraviţa, atitudinea liberalilor faţă de propunerile democraţilor: "PNL se comportă precum o pisică care nu face distincţia dintre copac şi burlan. Pisica mică încearcă să se agaţe cu ghearele de burlan, dar alunecă în jos şi nu mai ştie ce să facă". El a susţinut că, încă de la începutul guvernării, PD a făcut toate eforturile "care i-au trecut prin cap" pentru o bună colaborare cu PNL: "Am venit cu o propunere de fuziune, care a fost respinsă, apoi am propus realizarea unei federaţii, în care fiecare partid să aibă mai multă libertate, care a fost, de asemenea, respinsă. Am venit apoi cu propunerea de a realiza un calendar de apropiere între cele două partide, care a fost şi el respins". El a mai spus că aceste iniţiative au fost tratate de către PD ca semne de amiciţie, însă PNL înţelege altfel această noţiune. Berceanu este de părere că reprezentanţii PNL "gîndesc cu capul în sac şi consideră orice propunere ceva periculos", lucru demonstrat, în opinia sa, şi de faptul că atunci "cînd spunem cîte ceva care să ne mai limpezească în Alianţă, sîntem consideraţi nişte hoţi care vrem să băgăm cuţitul în spate cuiva. Nu reuşim să-i convingem, pentru că au pătura pe cap şi ghearele înfipte în burlan". Şi asta nu a fost tot. Acelaşi Berceanu a afirmat că, dacă liderii PNL nu ar avea "capul înceţoşat de ura faţă de PD şi faţă de Traian Băsescu" şi ar accepta alegerile anticipate, Alianţa DA ar obţine singură majoritatea în Parlament: "Dacă vom face alegeri anticipate, vom putea evita PC, care în zilele pare se retrage de la guvernare şi în zilele impare revine, şi de UDMR, care scoate de la naftalină autonomii teritoriale şi tot felul de ghiduşii, ca în prag de aderare la UE". În plus, Berceanu a arătat că experienţa primilor doi ani de guvernare ar putea ajuta la formarea unui guvern cu mai puţini membri, mai elastic şi mai adaptat nevoilor de stat membru al UE.