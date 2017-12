Bilete de tratament şi odihnă pentru sindicaliştii „Sanitas”

Peste 160 de bilete de tratament şi odihnă au fost oferite sindicaliştilor „Siampa-Sanitas”, filiala Constanţa. Vicepreşedintele sindicatului, totodată şi liderul de sindicat al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, asistent Violeta Caraivan, a declarat că au fost făcute eforturi pentru obţinerea acestor bilete, atît la munte, cît şi la mare. Salariaţii în halate albe au avut şi au ocazia să meargă în staţiunile Felix, Olăneşti, Căciulata, Călimăneşti, Govora, Vidra, Voineasa etc. „Am reuşit şi în acest an să obţinem circa 110 locuri la munte şi aproximativ 50 de locuri pentru unele staţiuni de pe litoral. Avem şi sindicalişti care preferă să meargă la tratament, la Techirghiol, Mangalia sau Eforie. Dacă se poate, mai facem şi schimb cu unii colegi din ţară”, spune as. Violeta Caraivan.