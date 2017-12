Birocrația românească, atacată cu un miliard de euro

România se află pe locul 55 din 189 în clasamentul global privind uşurinţa cu care o companie îşi poate plăti taxele, în condițiile în care o firmă are de făcut circa 14 plăţi pe an, faţă de o medie regională de zece, potrivit raportului Doing Business al Băncii Mondiale. România ocupă locul 45 la ușurința de a demara o afacere și poziția 64 la înregistrarea proprietății, dar stă mult mai prost la obținerea autorizației de construcție (105) și conectarea la rețeaua electrică (133). De asemenea, țara noastră se află pe locul 7 la obținerea unui credit, pe 57 din punctul de vedere al protecției investitorilor, pe 34 la aplicarea contractelor și pe 46 la intrarea în procedura de insolvență. Ocupă însă și locul întâi la ceva, respectiv la comerțul exterior (taxe vamale și timp petrecut la frontieră). Datele Băncii Mondiale sunt folosite de Ministerul Economiei în noul proiect „România competitivă“, care-și propune să debirocratizeze și să dezvolte economia, în mod sustenabil, până în 2020. Și asta pentru că, în prezent, costul birocratic pentru cetățeni este de trei miliarde de euro, iar diverse studii citate de ME identifică o povară administrativă de circa 2% din PIB, care-i pusă în cârca mediului de afaceri. Printre măsurile propuse se numără implementarea serviciilor de guvernare electronică și a unui ghișeu unic online; de asemenea, se dorește ca administrația publică să aibă, în cele din urmă, infrastructură de tip cloud și baze de date interconectate. În total, statul va investi aproape un miliard de euro (fonduri europene).