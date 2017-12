Biroul parlamentar mobil al senatorului Moga, însoţit şi de o farmacie mobilă

Senatorul PSD de Constanţa Nicolae Moga şi-a continuat ieri audienţele prin comunele judeţului Constanţa, în biroul parlamentar mobil, inaugurat la începutul săptămînii trecute, amenajat într-un autobuz din 1993. Ieri a venit rîndul locuitorilor comunei Cobadin să semnaleze senatorului Moga problemele cu care se confruntă. Nicolae Moga nu se deplasează singur în aceste vizite de lucru prin judeţ, ci este însoţit de reprezentanţi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC), Casei de Asigurări de Sănătate şi Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală. Senatorul s-a gîndit să înfiinţeze o farmacie şi un cabinet medical mobile, care să însoţească biroul său parlamentar. „Săptămîna viitoare vom aduce şi o Ambulanţă dotată corespunzător, precum şi o farmacie mobilă. Cu ajutorul reprezentanţilor Casei de Asigurări de Sănătate, în farmacie, oamenii vor putea găsi medicamentele de care au nevoie şi pe care nu le găsesc decît dacă ajung în oraş”, a declarat senatorul. Ieri, la audienţe, una dintre problemele semnalate de un vîrstnic din Cobadin priveşte necesitatea ridicării unei biserici, pentru că una singură este insuficientă pentru numărul de localnici din comună. El s-a şi oferit să contribuie financiar la ridicarea lăcaşului de cult. Moga i-a explicat că, deocamdată, nu a fost aprobat bugetul în cadrul Consilului Judeţean Constanţa (CJC), însă a punctat că printre priorităţile preşedintelelui CJC, Nicuşor Constantinescu, se numără şcolile, bisericile şi dispensarele. Un alt localnic, de profesie medic, care îşi desfăşoară meseria la dispensarul din Cobadin, i-a semnalat lui Moga că unitatea medicală se află într-o stare avansată de degradare şi este nevoie de reparaţii capitale. „Dispensarul nostru este vechi. Este o clădire spaţioasă şi luminoasă, însă are nevoie de ajustări. Acoperişul are nevoie de reabilitări şi mai avem nevoie şi de o centrală termică, chiar cu cheltuiala noastră, a medicilor”, a spus medicul. Primarul comunei, Cristian Telehoi, prezent la audienţe, a declarat că va întreprinde demersuri pentru a face investiţiile necesare la dispensar, iar Nicolae Moga a spus că îi va transmite această situaţie preşedintelui CJC, pentru a se găsi o sursă de finanţare. Un alt bărbat din Cobadin, al cărui fiu, Doru Adrian Lică, de 10 ani, suferă de semipareză spastică sechelară, i-a cerut sprijin senatorului pentru un tratament cît mai bun pentru copilul său suferind. „Noi, pînă acum, am făcut tot ce-i omeneşte posibil, însă credem că putem face mai mult. Cu eforturi fantastice, am reuşit să cumpărăm orteză şi proteză”, a spus tatăl, Doru Lucian Lică. Băiatul a suferit patru intervenţii chirurgicale, face recuperări şi kinetoterapie. Purtătorul de cuvînt al DGASPC, Mihaela Ristea, a declarat că, la nivelul direcţiei, există centre unde se fac terapii gratuite şi i-a spus tatălui că se poate adresa în scris instituţiei pentru a primi un aviz în acest sens. Mai mult, la sugestia senatorului, reprezentanţii DGASPC vor programa copilul la o consultaţie de specialitate, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa.