Black Sabbath - pe primul loc în topul britanic, după 34 de ani

Trupa Black Sabbath a ajuns din nou pe primul loc în topul britanic, cu cel mai recent album al său, intitulat „13”, după o pauză-record de aproape 43 de ani, au anunţat reprezentanţii de la Official Charts Company. Black Sabbath se aflase pentru ultima dată în fruntea topului muzical britanic cu cel de-al doilea album de studio al formaţiei, intitulat „Paranoid”, lansat în septembrie 1970. „Sunt şocat!”, a comentat Ozzy Osbourne, solistul trupei Black Sabbath. „Succesul acestui album m-a dat pe spate. Nu am avut niciodată un disc care să ajungă atât de repede pe primul loc în topuri”, a adăugat acesta.

Trupa Black Sabbath a depăşit actuala formaţie a rockerului Liam Gallagher, Beady Eye, care s-a clasat pe locul al doilea în topul muzical britanic, cu albumul „BE”. În clasamentul single-urilor din Marea Britanie, cântăreţul american de R&B Robin Thicke s-a menţinut pentru a treia săptămână pe prima poziţie, cu melodia „Blurred Lines”. „13” este cel de-al 19-lea album de studio al formaţiei britanice Black Sabbath şi a fost lansat pe 7 iunie în Europa şi pe 11 iunie în America de Nord. Membrii legendarului grup britanic au început încă de anul trecut înregistrările pentru noul album, primul material original după „Never Say Die!” din 1978. Înregistrările pentru piesele de pe acest album au fost încetinite de problemele de sănătate ale chitaristului Tony Iommi, diagnosticat cu cancer, însă colegii lui speră că acesta se va simţi suficient de bine pentru a susţine alături de ei o serie de concerte în 2013.

Veteranii britanici au anunţat în noiembrie 2011 că trupa Black Sabbath se va reuni în componenţa originală, incluzându-l pe Ozzy Osbourne în calitate de solist, cu ocazia lansării primului album din ultimii 33 de ani. Ozzy Osbourne a fost concediat din trupă în 1979, iar după plecarea lui, trupa britanică a cunoscut numeroase schimbări de componenţă. Cei patru muzicieni din componenţa originală s-au mai reunit în 1998, când au lansat albumul live „Reunion” şi apoi au mai susţinut concerte împreună, în anii 2000. După ce a plecat din Black Sabbath, Ozzy Osbourne şi-a construit o carieră de succes în calitate de solist solo. Albumul solo „No More Tears”, lansat de Ozzy Osbourne în 1991, a primit patru discuri de platină în SUA şi a avut parte de o primire călduroasă din partea publicului şi a criticilor. Trupa Black Sabbath a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2006 şi a vândut, în total, peste 100 de milioane de albume.