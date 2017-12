Boala generată de infecţia cu virus hepatic C, vindecabilă

În prezent, în domeniul hepatitelor cronice virale s-a ajuns în faza în care o astfel de boală poate fi tratată şi vindecată, a anunţat managerul Institutului Naţional de Boli Infecţioase “Prof. Dr. Matei Balş”, prof. dr. Adrian Streinu-Cercel. “În momentul de faţă putem spune că, în ceea ce priveşte etiologia cirozelor hepatice, putem vorbi de o etiologie generată de virusul hepatic C cam în 60% din cazuri, cu variaţii mici, iar virusul hepatitic B de sine stătător se face şi el responsabil în proporţie de circa 20% la pacienţi născuţi înainte de 1996, când a început vaccinarea nou-născuţilor în România. În momentul de faţă, în domeniul hepatitelor cronice virale, putem spune că am ajuns în faza în care avem o astfel de boală care poate fi tratată şi vindecată”, a declarat profesorul. Studiile la nivelul internaţional arată că aceşti pacienţi pot fi vindecaţi până la aproape de 100%. “Nici virusul nu a stat degeaba şi am descoperit mutaţii ale lui sălbatice, care ne pun în situaţia de a face un prescreening înainte de începerea tratamentului în aşa fel încât să ştim exact ce dăm pacientului, pe ce perioadă şi cu ce rezultate”, a declarat prof. dr. Streinu-Cercel. El a recomandat persoanelor născute înainte de 1989 care au suferit intervenţii chirurgicale şi au primit produse de sânge să se verifice pentru virusul hepatitei B şi C “pentru că în acea vreme nu se ştia de acest virus şi sângele nu era testat nici în România şi nici în alte ţări ale lumii”. Potrivit medicului, orice persoană ar trebui să îşi facă o evaluare generală a stării de sănătate o dată la cinci ani, dacă a avut un comportament cu posibil risc.