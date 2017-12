Bob Dylan la American Corner

American Corner Constanţa a organizat ieri, între orele 14.00 - 16.00, activitatea cu tema “Bob Dylan and the Counter Culture of the 1960’s”. Activitatea a fost coordonată de Corina Lungu, absolventă a Facultăţii de Litere. După prezentarea susţinută de moderator în prima parte a acţiunii, oaspeţii, studenţi ai Facultăţii de Litere, specializarea Jurnalism, anul I, au vizionat filmul “I’m Not There” (2007), un film biografic, regizat de Todd Haynes, despre viaţa legendarului cântăreţ şi compozitor Bob Dylan. Această acţiune va fi urmată de o altă activitate marca American Corner, pe 22 februarie 2010, începând cu ora 14:00, intitulată “Gun Control in American High Schools”, acţiune coordonată de Adelina Vartolomei, absolventă a Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii “Ovidius”. La acest eveniment vor participa studenţii din anul II de la specializările Română - Engleză şi Franceză - Engleză, din cadrul Facultăţii de Litere. Prezentarea moderatorului pe tema propusă va fi urmată de vizionarea filmului american “Elephant”, regia Gus Van Sant, 2003. La sfârşitul fiecărui eveniment, coordonatorul centrului American Corner va oferi tuturor celor prezenţi, materiale informative despre viaţa şi cultura americană, precum şi un hand-out pentru prima activitate.