Bogdan Licu, aviz favorabil pentru funcția de adjunct al procurorului general

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a avizat favorabil, joi, cu unanimitate de voturi, numirea lui Bogdan Licu în funcția de adjunct al procurorului general.

Întrebat în cadrul interviului cu privire la teza sa doctorat, Bogdan Licu a precizat că, în opinia sa, nu consideră că a plagiat.

"În plan subiectiv consider că nu este niciun impediment, pentru că eu consider și am spus că nu am plagiat în acea teză de doctorat. Am fost întrebat de ce am cerut la începutul lunii martie renunțarea la titlul de doctor, pentru că în viața fiecăruia vine la un moment dat un moment de analiză asupra lucrurilor făcute sau nefăcute. Fiind pusă această problemă foarte intens în media asupra lucrărilor de doctorat, mi-am revăzut și eu lucrarea și vă spun că nu am plagiat. Aceasta este opinia mea, am indicat toți autorii la subsol, nu există pagină fără note de subsol", a arătat Licu.

De asemenea, întrebat dacă s-au făcut verificări în legătură cu respectiva teză, acesta a răspuns că nu are cunoștință de vreo verificare și că își va da demisia dacă se va dovedi că a plagiat.

"Nu consider că am plagiat, din punct de vedere obiectiv nu am niciun element din partea niciunei instituții. Dacă s-ar dovedi că s-a plagiat, îmi dau demisia din funcție, orice funcție — delegată, numită", a spus Licu.

Conform calendarului stabilit, pe 30 decembrie vor fi transmise avizele către Ministerul Justiției.

Combaterea corupției în administrația publică locală și a infracțiunilor silvice se numără printre principalele obiective din planul managerial al lui Bogdan Licu, candidat la funcția de adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ).

Licu își mai propune sporirea eficienței în instrumentarea cauzelor care au ca obiect infracțiuni de spălare a banilor și evaziune fiscală și responsabilizarea procurorilor în vederea creșterii numărului de sesizări din oficiu, prin valorificarea informațiilor din mass-media și din alte surse.