Boxerul Regep Tatar, medaliat cu argint la Cupa României pentru cadeți

Săptămâna trecută, la Zalău, s-a desfășurat Cupa României la box rezervată cadeților, sportivi cu vârsta de 13-14 ani. Județul Constanța a fost reprezentat la această competiție doar de Clubul Sportiv Orășenesc Ovidiu, care a deplasat un singur sportiv, pe Regep Tatar. Pugilistul antrenat de Marian Gîndac a cucerit medalia de argint la categoria 41,5 kg, reușind să câștige două meciuri din totalul de trei susținute. După ce l-a învins prin KO tehnic pe Costin Suciu (Universitatea Sibiu), s-a impus prin decizie unanimă (3-0) în fața lui Paul Făgădar (Universitatea Cluj). În finala contra lui Cosmin Țîțan (CSM Iași), boxerul constănțean a cedat la puncte, decizie 1-2.

„A fost frumos la Cupa României, mi-a plăcut la Zalău. Am avut două victorii și o înfrângere, în finală. Puteam să cuceresc medalia de aur, dar am luat meciul din finală mai ușor, pentru că mă întâlnisem cu adversarul acesta de două ori și câștigasem de fiecare dată, la Campionatele Naționale. Acum nu am mai putut să înving, s-a pregătit și el mai bine și a fost mai bun de data aceasta. Visul meu este să ies campion european, campion mondial și să ajung să boxez la profesioniști. Învăț bine la școală, sunt în clasa a VII-a la Liceul Tehnologic „Ion Podaru“ din Ovidiu”, a spus Regep Tatar, care practică boxul de un an și opt luni.

La doar 14 ani, Regep Tatar are deja în palmares cinci medalii! Pe lângă argintul de la Zalău, mai are două medalii de bronz cucerite anul trecut, la categoria 38,5 kg, atât la Campionatele Naționale de la Craiova, cât și la Cupa României. Acestor medalii naționale li se adaugă două medalii de aur obținute pe plan județean, la Memorialul „Aurel Simionescu” și la „Cupa Sărbătorilor de Iarnă”, organizată de CS Năvodari.

„Această medalie de argint reprezintă ceva deosebit pentru orașul nostru, Ovidiu. Regep Tatar are șanse mari să devină anul acesta campionul României (n.r. - Campionatele Naționale pentru cadeți sunt programate în luna noiembrie). Promite foarte mult și sper ca în curând să fie convocat la lotul național de juniori. Vrem să-l pregătim cât mai bine, să iasă campion și să se audă de orașul Ovidiu în boxul românesc. Visul meu este să ajungă campion european, campion mondial și să cucerească o medalie olimpică! E un copil cuminte, serios, ordonat, educat, cu toate că se trage dintr-o familie cu mulți copii. Se știe că boxerii, în general, provin din familii numeroase și nu foarte bogate”, a declarat Marian Gîndac.

„Am 27 de copii cu care fac antrenamente, din Ovidiu, Nazarcea și Culmea, iar câțiva dintre ei sunt foarte talentați. Mă ocup de ei cu multă seriozitate și sper să ajungă boxeri cât mai buni. Au calități de sportivi și le place boxul”, a adăugat Gîndac. Cei mai promițători dintre ei sunt Robert Zaharia (13 ani), Ștefan Rusu (13 ani), Tiberiu Păduraru (10 ani) și Andrei Manolache (11 ani).

Problema cea mai stringentă este faptul că boxerii de la CSO își desfășoară antrenamentele într-un spațiu amenajat în holul Sălii Sporturilor din Ovidiu, o încăpere totuși improprie pugilatului. „Avem și o medalie de bronz la Cupa României pentru seniori, de anul acesta (n.r. - Doru Zelea, la categoria 81 kg), și acum așteptăm ajutorul Primăriei, ca să avem și noi o sală de box mai mare. Domnul primar George Scupra ne-a promis că ne ajută, pentru că spațiul de aici este foarte mic, iar noi avem mare nevoie de ring, care nu încape aici. Președintele clubului, Dan Radu, ne sprijină foarte mult, așa cum face și cu celelalte secții ale clubului nostru, și sper să rezolvăm cât mai repede problema ringului”, a afirmat Marian Gîndac.