Britney Spears s-a logodit

Cântăreaţa americană Britney Spears, care în ianuarie 2013 s-a despărţit de fostul ei logodnic Jason Trawick şi a început o relaţie cu David Lucado, a fost surprinsă purtând un inel simplu, dar elegant, pe degetul inelar de la mâna stângă, sâmbătă, la un meci de fotbal al celor doi băieţi ai săi, Sean, în vârstă de 8 ani, şi Jayden, de 7 ani. Cântăreaţa în vârstă de 32 de ani, care a început o relaţie cu David după ce l-a cunoscut la o petrecere şi a fost imediat atrasă de el, a fost dornică să arate fanilor şi fotografilor noua bijuterie pe care o purta pe mână, se arată pe site-ul MailOnline.

Britney Spears a fost căsătorită timp de trei ani cu tatăl copiilor săi, Kevin Federline, de care s-a despărţit în martie 2007, şi a mai fost căsătorită pentru 55 de ore cu prietenul său din copilărie Jason Alexander, după ce au rostit jurămintele în ianuarie 2004, în Las Vegas. Vedeta a declarat anul trecut că speră să se căsătorească din nou şi să aibă mai mulţi copii. De asemenea, Britney Spears a vorbit despre relaţia sa cu David: ”Îmi place că este foarte pasional, este amuzant şi sexy şi îl iubesc”.

Britney Spears se află sub curatela tatălui ei, Jamie Spears, din februarie 2008, el preluând, totodată, rolul de administrator al averii acesteia, iar comportamentul ei este monitorizat de un judecător, după ce cântăreaţa a avut o serie de episoade depresive. Tot în 2008, Britney Spears a pierdut custodia asupra celor doi copii ai ei. Însă, de atunci, Britney Spears a reuşit să îşi reabiliteze imaginea şi să îşi relanseze cariera muzicală, începând cu lansarea albumului ”Circus”, în decembrie 2008. Ea a obţinut şi o apariţie specială în serialul de comedie ”Glee”, după un turneu mondial de succes în 2009. În martie 2011, cântăreaţa şi-a lansat cel de-al şaptelea album de studio, ”Femme Fatale”, din care single-ul ”Hold It Against Me” a ocupat prima poziţie în topul Billboard Hot 100. Cel mai recent album al cântăreţei, ”Britney Jean”, al optulea de până acum, a fost lansat pe 3 decembrie 2013 şi conţine piese în colaborare cu Will.i.am, producătorul albumului, rapperul T.I. şi sora mai mică a lui Britney, Jamie Lynn Spears.