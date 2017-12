Bruce Springsteen rămâne favoritul americanilor

Un american din cinci, adică circa 22% la nivel naţional, ar vrea ca rockerul american Bruce Springsteen să compună un nou imn naţional american, potrivit unui sondaj online publicat luni. Bruce Sprinsteen o depăşeşte cu puţin pe legenda muzicii country Dolly Parton, care a întrunit 19% voturi favorabile, în timp ce 18% se pronunţă pentru pianistul şi cântăreţul Stevie Wonder, indică sondajul realizat pentru emisiunea 60 Minutes, difuzată de postul de televiziune CBS şi pentru revista ”Vanity Fair”. După podiumul din fruntea topului, 11% dintre cei chestionaţi l-au indicat pe cântăreţul Bob Dylan, 10% pe compozitorul de muzică de film John Williams, 8% pe rapperul Jay-Z şi 5% pe Madonna. Sondajul a fost realizat pe 1.026 de adulţi, între 27 şi 30 aprilie şi are o marjă de eroare de plus sau minus 3%.

”The Star-Spangled Banner”, în traducere Drapelul înstelat, este un poem scris în anul 1814, de poetul amator Francis Scott Key, în care este descris bombardamentul britanic asupra Fort McHenry din Baltimore, statul Maryland, în timpul războiului din 1812. Este imnul naţional al SUA din data de 3 martie 1931.