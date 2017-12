Bucătărese cu stafilococul auriu, la Sanatoriul Techirghiol!

Medicii Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa au evitat posibile îmbolnăviri în masă la Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol, după ce au descoperit două bucătărese cu stafilococul auriu sau staphylococcus aureus, în urma unor investigaţii de laborator efectuate când 14 copii veniţi la recuperare medicală au fost „victime” ale unui focar de toxiinfecţie alimentară. „Atunci am prelevat probe de la zece persoane angajate în bucătărie. Opt dintre probe au ieşit negative, iar două au evidenţiat stafilococul auriu hemolitic, motiv pentru care am decis imediat scoaterea angajatelor din producţie”, a declarat directorul executiv al DSPJ Constanţa, dr. Constantin Dina. Cât priveşte probele prelevate din alimentele consumate de către copii, a reieşit o încărcătură mare de enterobacterii în orezul cu lapte. „Probabil că au ţinut prea mult farfuriile cu orez afară, înainte să le servească copiilor”, spune dr. Dina. Directorul executiv al DSPJ susţine că nici după aceste rezultate de laborator nu poate fi trasă o concluzie certă privind motivele pentru care copiii s-au ales cu o toxiinfecţie alimentară de toată frumuseţea. Reprezentantul Ministerului Sănătăţii în teritoriu spune că bucătăresele purtătoare de stafilococul auriu nu au preparat alimentele copiilor, ci alte persoane, care nu aveau infecţia. Şi totuşi, şeful DSPJ s-a arătat încântat că a descoperit în timp util cele două salariate cu stafilococul auriu, cunoscut fiind faptul că infecţiile cu stafilococ pot fi contagioase şi se transmit direct, prin contact cu focarele cutanate infectate, sau indirect, prin intermediul mâinilor. „Exista posibilitatea ca o mare parte a pacienţilor sanatoriului să se îmbolnăvească din cauza celor două salariate purtătoare de stafilococul auriu. Tocmai de aceea am decis ca ele să nu mai vină la muncă până când nu se tratează. De altfel, directorul nu a comentat nimic”, spune dr. Dina. În contextul cazului „Sanatoriului Techirghiol”, directorul executiv al DSPJ are în plan verificarea, din punct de vedere medical, prin sondaj, a personalului din bucătăriile tuturor unităţilor sanitare. „Iată că pot exista şi astfel de situaţii. Am avut de-a face cu două salariate care aveau făcute analizele medicale fără să evidenţieze ceva. Totuşi, la aceste analize, ele au fost găsite purtătoare”, mai completează dr. Dina. Sanatoriul Techirghiol va încasa o amendă de 3.000 de lei ca urmare a probelor alimentare cu încărcătură mare de enterobacterii.