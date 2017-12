Bulevardul Marinarilor, deschis provizoriu circulaţiei

Angajaţii SCIL Confort Urban SRL Constanţa au finalizat 90% din lucrările de asfaltare a bulevardului Marinarilor. „Piatra cubică dintre Poarta 1 şi Poarta 2 nu mai făcea faţă traficului, mai ales că în zonă circulau mai mult autobuzele RATC. Din cauza deteriorării accentuate a carosabilului s-a decis intervenţia în zonă. Pentru că refacerea zonei tot cu piatră cubică era mult mai costisitoare şi de o mai lungă durată, s-a decis efectuarea lucrărilor de asfaltare. Ieri am finalizat lucrările la structura de rezistenţă a străzii şi am turnat două straturi de asfalt. Având în vedere că al treilea strat îl vom pune după 15 august, am decis deschiderea provizorie a bulevardului”, a declarat directorul executiv al SCIL Confort Urban, Claudiu Rădulescu.