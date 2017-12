Dacă luăm în calcul toată tevatura generată de revenirea în politică a fostului prefect Dănuţ Culeţu, am putea crede că dumnealui a devenit peste noapte buricul liberal. De cîteva zile încoace, gura nu-i mai tace! De cînd domnul Culeţu şi-a reafirmat deschis idealurile sale liberale, e un balamuc de nedescris în PNL Constanţa! Zici că s-a întors Culeţu pe pămînt! O, ce minune! În toată această poveste sfîşietoare, în care dominantă devine biografia romanţată a fostului prefect, mă surprinde schimbarea bruscă de ton a unora dintre cei aflaţi în structurile de conducere ale partidului. La început, cei mai mulţi dintre ei au strîmbat din nas. Unii au pus gestul acesta pe seama mirosului de baltă împuţită din zona Grindul Chituc. Alţii s-au manifestat ca şi cum s-ar fi aflat în preajma unei probleme politice intrate în putrefacţie. Cu numai două săptămîni în urmă, diverse personalităţi din PNL Constanţa nici nu concepeau ca Dănuţ Culeţu să aspire la vreo funcţie de conducere în partid! Acum, subit, după criterii care îmi scapă, toată lumea vorbeşte despre Culeţu ca despre unicul salvator al liberalismului constănţean! Să auzi şi să nu crezi! Sînt puse pe cîntar inegalabilele sale calităţi de politician şi experienţa dobîndită pe tărîmul politichiei. Pînă mai ieri, revenirea fostului prefect în PNL nu interesa pe nimeni. Acum, iată, mişcarea despre care vorbesc a devenit o necesitate. Parcă-i şi văd pe liberalii constănţeni aşteptînd să fie traşi la mal de fiul lor rătăcitor. Gîndesc unii că, în frunte cu Dănuţ Culeţu, PNL va obţine victorii multe! Aiurea! Stau şi mă întreb de ce oare nu le-a obţinut la vremea cînd partidul chiar avea nevoie de o importantă gură de oxigen. Nu-mi amintesc ca domnia sa să fi rupt gura tîrgului în postura de politician. Ca prefect, dacă am reţinut eu bine, s-a străduit să bage tot timpul beţe în roate administraţiei locale, făcîndu-şi un titlu de glorie din acest obicei. Sigur, e treaba celor care, peste noapte, s-au hotărît să meargă pe mîna lui Culeţu la alegerile pentru şefia organizaţiei municipale Constanţa a PNL. Oare cine să-i fi determinat să-şi schimbe radical atitudinea faţă de domnia sa? Cei care îl contestau nu mai contenesc cu laudele! Schimbarea de macaz este evidentă. Se prea poate ca pentru Culeţu să fi venit un semnal de sus… Unii vorbesc despre legăturile de prietenie statornicite între Dănuţ Culeţu şi domnul Gheorghe Albu, noul “epicentru” al puterii în interiorul PNL Constanţa. Se pare că toţi factorii importanţi se vor coagula în jurul acestui personaj interesant. După cum am mai comentat, la Constanţa, victoria lui Crin Antonescu a fost receptată ca un cutremur de către unii liberali. Aşa se explică starea de haos de la nivel judeţean, nesiguranţa şi bîlbîielile unora. Fostul prefect s-a orientat în funcţie de împrejurările istorice date. Aşa cum am intuit, el revine în PNL cu intenţia clară de a candida pentru şefia organizaţiei municipale. Nu mă îndoiesc că are susţinerea necesară pentru un asemenea start. Văd că actualii lideri nu-i mai cer să-şi rezolve problemele lăsate în suspensie la Prefectură! Trecutul său a fost uitat cu totul. Pe susţinătorii domniei sale nu-i interesează cum se vor finaliza investigaţiile demarate de noul prefect. Şi, ca atare, îi suflă în pînze. Pe de altă parte, Dănuţ Culeţu mai deţine de partea sa un avantaj. Nu s-a implicat prea mult în povestea cu Congresul PNL şi nici nu l-a luat în braţe prea mult pe Tăriceanu. Ca atare, în această situaţie, poate poza în fan al lui Crin Antonescu. În PNL Constanţa, traversăm o perioadă de adînci prefaceri. Cu siguranţă, vom asista la schimbări spectaculoase în interiorul polului de putere. Noua facere din PNL generează mari convulsii. Mai mult ca sigur, pînă la alegerile prezidenţiale, cei mai mulţi din vechea gardă vor fi traşi pe dreapta. În acest context, mă îndoiesc că Dănuţ Culeţu poate fi asimilat cu sîngele proaspăt de care are atîta nevoie PNL Constanţa. Cum am mai spus, este ultima sa încercare în tentativa de a prinde un loc în primele rînduri. În caz de eşec, va avea soarta lui Mircea Iustian.