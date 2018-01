Bursa, pe cai mari

Piaţa românească de capital dă semne de efervescenţă, în acest an derulându-se şapte emisiuni de obligaţiuni, a declarat directorul general interimar al Bursei de Valori Bucureşti (BVB), Alin Barbu - „Numai în acest an, la BVB s-au derulat patru oferte publice de acţiuni, care au depăşit 270 milioane euro, şi şapte emisiuni de obligaţiuni, atât în lei, cât şi în euro, care au însumat 820 milioane euro. Bursa este capabilă să absoarbă tranzacţii semnificative, iar intrarea unui nou participant (ING - n.r.) confirmă interesul pentru un segment de piaţă aflat în dezvoltare, cu atât mai mult cu cât, în premieră, din acest an este disponibilă şi decontarea în euro“. Indicele de referinţă BET, care arată evoluţia celor mai lichide 13 acţiuni, a înregistrat anul acesta o creştere cu 20%, în timp ce lichiditatea în primele nouă luni s-a îmbunătăţit cu 33% comparativ cu perioada similară din 2016. „Evoluţia pieţei reflectă toţi factorii care au influenţă asupra economiei, percepţia investitorilor locali şi internaţionali, riscurile de ţară, câştigurile aşteptate şi perspectivele de viitor. Investitorii ar putea reacţiona dacă ei simt că rezultatele aşteptate ale portofoliilor lor sunt ameninţate de contextul politic. Până acum, evoluţiile recente reflectate de îmbunătăţirea lichidităţii au arătat că nu există temeri majore privind implementarea politicilor guvernamentale“, a spus și șeful Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Leonardo Badea.