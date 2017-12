Câinele din filmul “L`Artiste / The Artist”, nominalizat la Golden Collar Awards

Uggie, câinele din filmul mut “L`Artiste / The Artist”, i-a eclipsat pe însoţitorii săi bipezi, după ce a fost nominalizat de două ori la ediţia inaugurală a Golden Collar Awards, gală dedicată câinilor din cinematografia mondială. Uggie, născut în 2002, a fost nominalizat de două ori la categoria Cel mai bun câine dintr-un film, pentru evoluţiile sale din “Waters for Elephants / Apă pentru elefanţi” cu Reese Witherspoon şi Robert Pattinson şi din “L`Artiste / The Artist”, filmul francez care este considerat unul dintre marii favoriţi în cursa pentru premiile Oscar, ce vor fi decernate în luna februarie, la Hollywood.

Uggie, un terrier Jack Russell, a fost salvat şi adoptat de un dresor după ce a fost abandonat de primii săi doi stăpâni pentru că era prea sălbatic. Căţelul a câştigat deja o menţiune specială la premiile Lumiere 2012, dar şi premiul Palme Dog la Festivalul de Film de la Cannes din 2011. Uggie se va afla în competiţie cu alţi trei câini pentru obţinerea statuetei hollywoodiene, care are forma unui os: Cosmo pentru „Beginners”, Denver pentru “50/50” şi Hummer pentru “Young Adult”. Lista cu numele câinilor nominalizaţi pentru ediţia inaugurală a galei Golden Collar Awards, organizată de revista “Dog News Daily”, a fost prezentată la Egyptian Theatre chiar de Uggie şi de una dintre actriţele din “L`Artiste / The Artist” Penelope Ann Miller.

La gala Golden Collar Awards, care va avea loc pe 13 februarie, la Los Angeles, vor fi acordate premii şi la categoriile Cel mai bun câine dintr-un film străin şi Cel mai bun câine dintr-un serial de televiziune.