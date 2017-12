Călătorie... fotografică prin „Frumoasa Chină”

Constănţenii care doresc să descopere fascinanta Ţară a Mătăsii, dar nu au posibilitatea să călătorească până acolo, sunt aşteptaţi la Universitatea „Andrei Şaguna”, timp de două săptămâni, să admire cele 60 de fotografii artistice care reflectă „Frumoasa Chină”. Culesul frunzelor de ceai, ba chiar şi recoltarea bumbacului sau pescuitul, precum şi realizarea vaporoasei mătăsi sunt redate în fotografii de mari dimensiuni şi de înaltă calitate. Urşii panda, dar şi faimoşii soldaţi din teracotă întregesc „Frumoasa Chină”.

COMUNIUNE OM - NATURĂ Vernisajul impresionantei expoziţii, care pune în valoare în mod special frumuseţile naturale ale fascinantei Ţări a Dragonului şi îndeletnicirile tradiţionale ale locuitorilor ei, a avut loc ieri, chiar de Ziua Naţională a Republicii Populare Chineze. Inaugurarea expoziţiei, în prezenţa profesorilor şi studenţilor, a fost făcută de consulul general al Republicii Populare Chineze la Constanţa, Su Yanwen, şi de preşedintele Universităţii „Andrei Şaguna”, prof. univ. dr. Aurel Papari.

„Vă mulţumesc pentru prezenţa la acest eveniment, mai ales pe această ploaie care durează de trei zile. Organizarea şi inaugurarea expoziţiei „Frumoasa Chină” au o semnificaţie deosebită, deoarece astăzi (n.r. - ieri) este Ziua Naţională a Republicii Populare Chineze, dar şi prima zi a unui nou an universitar. Poporul român şi cel chinez sunt prieteni buni şi vechi. (...) Consider că organizarea expoziţiilor de fotografii aici, la Universitatea „Andrei Şaguna”, în fiecare an, are un rol important pentru cunoaşterea reciprocă mai profundă. Cele 60 de fotografii din această expoziţie arată, din diferite unghiuri, schimbările din China şi faptul că, în timp ce China îşi dezvoltă economia, nu uită să respecte natura”, a spus consulul general al Chinei, Su Yanwen.

TRADIŢIE „În mod tradiţional, de mai mulţi ani, de Ziua Naţională a Chinei, noi organizăm o expoziţie. Anul trecut am primit o expoziţie din Shanghai, cu care noi avem o relaţie privilegiată, deoarece Universitatea „Andrei Şaguna” este „fereastră deschisă a Shanghaiului în România” (...), cu menţiunea că Shanghaiul are 23 de milioane de locuitori”, a spus preşedintele Universităţii „Andrei Şaguna”, prof. univ. dr. Aurel Papari.

ITINERAR PRIN LICEE Expoziţia „Frumoasa Chină” va fi deschisă în holul universităţii constănţene timp de două săptămâni, după care va fi itinerată în liceele din judeţe, urmând să se organizeze şi un concurs de eseuri pe această temă. Evenimentul cultural a fost organizat de Asociaţia Română de Prietenie cu China - Filiala Constanţa şi Consulatul General al Republicii Populare Chineze.