Căldură sufocantă! Ce anunță meteorologii

Nu scăpăm de căldura sufocantă nici în următoarele zile. Vor fi în continuare zile călduroase, cu temperaturi maxime care vor ajunge la 35 de grade Celsius în Dobrogea. Joi, 28 iulie, va fi vreme cu soare, maximele fiind cuprinse între 28 și 34 de grade C, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Vineri, 29 iulie, maxima zilei va ajunge la 35 de grade C. La fel de cald va fi și în prima zi de weekend. Sâmbătă, 30 iulie, maximele se vor situa între 30 și 35 de grade C, iar minimele între 20 și 25 de grade C.