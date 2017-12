Calendar al evenimentelor dobrogene

Prefectura Constanţa a lansat, ieri, în cadrul unei conferinţe, Calendarul evenimentelor dobrogene, care are menirea de a celebra 130 de ani de la instalarea administraţiei româneşti în Dobrogea, sub egida anului internaţional al multilingvismului. Calendarul, publicat sub formă de broşură, cuprinde 81 de evenimente culturale, artistice şi sportive. La elaborarea broşurii au contribuit, printre alte instituţii, Consiliul Judeţean Constaţa (CJC), Primăria Constanţa, Prefectura Constanţa, Consiliul Judeţean, Prefectura şi Primăria Tulcea. Printre cele 81 de enenimente incluse în broşură se numără: Zilele Constanţei, în perioada 21 - 24 mai, organizate de Primăria Constanţa; săptămîna olimpică şi crosul olimpic cu participare open - Constanţa 2008, în perioada 20 - 27 iunie, organizate de CJC, Primăria Constanţa şi Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa; Zilele Culturii Aromâne, în august, organizate de Consiliul Judeţean Tulcea, în comuna Sarighiol de Deal; Ziua Marinei Române, pe 15 august, organizată de Prefectura şi Primăria Constanţa; Festivalul - Concurs Naţional de Muzică Uşoară “Mamaia 2008”, în perioada 18 - 24 august, organizat de CJC; Festivalul Naţional al Cîntecului şi Dansului Popular Românesc “Mamaia 2008”, în perioada 25 - 31 august, organizat de CJC, “Formula 1 pe apă - Power Boat”, în perioada 29 - 31 august, organizată de CJC şi Primăria Constanţa, în staţiunea Mamaia, pe Lacul Siutghiol; sesiune naţională de comunicări - “130 de ani de la reintegrarea Dobrogei la Statul Român; locul şi importanţa Dobrogei pentru istoria şi civilizaţia românească, în context naţional şi sud - est European”, pe 22 noiembrie, organizată de Societatea de Ştiinţe Istorice din România - Filiala Constanţa; festival de datini şi obiceiuri - “După datina străbună”, ediţia a XX-a, Constanţa 2008, în luna decembrie, organizat de CJC; Gala “Sportului Constănţean 2008”, în decembrie, organizată de CJC şi Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa. În conferinţa de ieri, conducerea Prefecturii Constanţa a reiterat faptul că revenirea Dobrogei în cadrul statal românesc a însemnat, în 1878, un prim moment important spre consolidarea statului naţional român şi spre unificarea celorlalte provincii aflate sub dominaţie străină.