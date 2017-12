Campioana României la volei masculin țintește o nouă victorie

Sala Sporturilor din Constanța găzduiește astăzi, de la ora 18.00, întâlnirea de volei masculin dintre campioanele României și Belgiei, din etapa a treia a 2015 CEV DenizBank Volleyball Champions League, Grupa A. Meciul dintre Club Volei Municipal Tomis Constanța și Knack Roeselare este foarte important, cele două echipe fiind neînvinse până acum. Tomis se află pe primul loc, grație setaverajului superior, iar o victorie astăzi i-ar permite să se detașeze în clasament și să ia o serioasă opțiune pentru câștigarea grupei, performanță echivalentă cu accederea în play-off-ul Ligii Campionilor! Ar fi o premieră absolută pentru campioana României, care în acest sezon și-a propus să ajungă printre cele mai valoroase 12 formații din Europa. În clasamentul Grupei A conduce Tomis, cu 5 puncte și setaveraj 6:2, urmată de Knack Roeselare 5p (6:3), Copra Volley Piacenza 2p (4:6) și #Dragons Lugano 0p (1:6). Celălalt meci al grupei, Piacenza - Lugano, este programat tot astăzi, cu începere de la ora 21.30.

INTRAREA SPECTATORILOR VA FI GRATUITĂ

O victorie împotriva belgienilor, care stă perfect la îndemâna voleibaliștilor antrenați de Martin Stoev și Radu Began, nu poate fi obținută fără susținerea publicului. „Ne bucurăm că a fost sala plină, dar am vrea să fie și mai plină la meciurile viitoare, atât în Liga Campionilor, cât și în campionat. A fost o atmosferă foarte frumoasă și sperăm să avem parte de ea și cu alte ocazii. Cred că și noi le-am oferit spectacolul pe care îl așteptau”, spuneau constănțenii după întâlnirea din etapa a doua, cu Lugano. Clubul constănțean a anunțat că, la fel ca la toate meciurile echipei, intrarea spectatorilor este gratuită și astăzi.

CVM TOMIS VREA SĂ RĂMÂNĂ NEÎNVINSĂ ÎN ACEST SEZON

Formația constănțeană speră să obțină astăzi a treia victorie consecutivă în cea mai puternică întrecere voleibalistică intercluburi pentru a continua parcursul perfect din actualul sezon, în care nu a suferit nicio înfrângere în partidele oficiale! În plus, voleibaliștii de la CVM Tomis vor să câștige cu Roeselare și să-i dedice victoria antrenorului bulgar Martin Stoev, care a împlinit, miercuri, vârsta de 43 de ani.

„Am evoluat destul de bine în partida cu Unirea Dej (n.r. - sâmbătă, în campionat) și cred că suntem pregătiți pentru Roeselare. Există puțină presiune, pentru că avem ca obiectiv să ocupăm locul întîi în grupă. Va fi un meci crucial, pentru că jucăm acasă și trebuie să luăm neapărat puncte”, a declarat voleibalistul constănțean Andrei Laza. „Roeselare este o echipă care evoluează cu mult entuziasm, o echipă tînără, cu mulți internaționali belgieni, dar tineri și deja cu multă experiență. Dubla cu Roeselare este foarte importantă pentru noi, pentru că poate decide calificarea în faza următoare a competiției”, a adăugat Sergiu Stancu, voleibalist care a evoluat pentru formația belgiană în perioada 2004-2006 și în sezonul 2011-2012. „Roeselare este o echipă foarte tehnică, cu jucători care evoluează de trei-patru ani împreună și se cunosc foarte bine. Nu are vedete, dar are un spirit de joc extraordinar, iar în ediția trecută a Ligii a câștigat toate cele șase meciuri din grupă. Noi, cu o victorie de trei puncte, am fi 95% calificați în play-off”, a afirmat Andrei Spînu. „Roeselare este o echipă valoroasă, cu rezultate foarte bune în Ligă în ultimele sezoane, cu jucători ce joacă de ceva timp împreună. Anul acesta au învins-o și ei pe Piacenza, ceea ce ne arată că meciul de joi nu va fi deloc ușor. Este o partidă importantă, în care avem șanse mari la victorie, dacă vom evolua la potențialul nostru maxim”, a spus antrenorul principal Martin Stoev.

ROESELARE A AVUT ȘASE JUCĂTORI LA MONDIALUL DIN POLONIA

Adversara de astăzi a Tomisului are un lot garnisit cu internaționali! Toţi jucătorii belgieni din prima echipă, alături de rezervele D'Hulst (coordonator), Tomas Rousseaux (extremă) şi Stuer (libero), joacă ori au jucat pentru naţională, afirmație valabilă și pentru cei doi stranieri din lot: Tervaportti e internaţional finlandez, iar Paulides e fost internaţional olandez. Tervaportti, Tuerlinckx, Coolman, Claes, Verhanneman şi Dejonckheere au jucat anul trecut la turneul final al Campionatului European, ultimii doi fiind titulari, iar Tervaportti, Tuerlinckx, Coolman, Claes, Verhanneman şi Stuer au evoluat la CM 2014, desfășurat în luna septembrie în Polonia. „Naționala Belgiei a jucat foarte bine în ultimii doi ani. Are o generație foarte bună, fără mari vedete, dar practică un joc compact și interligent”, spune Stoev.