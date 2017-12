Campioana se menţine în lupta pentru un nou titlu

CSV 2004 Tomis a debutat cu stângul în semifinala Diviziei A1 la volei feminin, fiind învinsă pe teren propriu de Ştiinţa Bacău, scor 1:3, în meciul de sâmbătă. Duminică, gazdele s-au revanşat şi au câştigat cu 3:2, după o partidă care a durat două ore şi 10 minute, astfel că scorul general a devenit 1-1. Se joacă în sistemul “cel mai bun din cinci partide”, iar Ştiinţa va fi gazdă în următoarele două meciuri, programate joi, de la ora 17.00, şi vineri, de la ora 19.30 (ambele vor fi transmise în direct pe Digi Sport). Dacă scorul general va rămâne egal, jocul decisiv va avea loc la Constanţa, pe 3 aprilie.

Meciul de duminică seară a fost unul interzis cardiacilor! Avându-i alături de ele, în tribune, pe cei mai fideli susţinători, voleibalistele constănţene au revenit superb de la 0:1 şi 1:2 la seturi pentru a obţine un succes nesperat după categoricul 15:25 din primul set. Bacăul a jucat la fel de bine şi în setul al doilea, dar Tomis a reacţionat extraordinar la scorul de 20:24, luptând din greu pentru fiecare minge şi profitând de greşelile adversarelor pentru a câştiga setul cu 26:24! În cele din urmă a fost 3:2 pentru campioană, care a rămas astfel în lupta pentru un loc în finală. „A fost o diferenţă mică între cele două echipe. Au fost seturi cu fluctuaţii foarte mari pentru ambele echipe, dar decisiv a fost că noi ne-am dăruit foarte mult. Am avut şansă la 24:20 în setul al doilea, când am revenit în joc mai ales pe greşelile lor, noi am reuşit să ţinem mingea sus, nu am punctat decisiv”, a spus căpitanul gazdelor, Claudia Gavrilescu. „Cred că duminică diferenţa a fost făcută de atitudine, pentru că echipele au fost aproximativ egale la toate capitolele. Motivaţia noastră mai bună a fost decisivă!”, a declarat Marina Vujovic, libero-ul Tomisului. „Putea să fie şi 3:0 pentru noi, dar setul secund a contat foarte mult. De aceea este frumos voleiul! Ce a făcut diferenţa? Cred că echipa din Constanţa a servit mai bine decât noi. Important este să ajungem în finală, asta contează pentru mine, pentru că primele două clasate merg în Liga Campionilor”, a afirmat Florin Grapă, antrenorul principal al Ştiinţei.