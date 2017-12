Cancerul de col uterin, o necunoscută pentru multe femei

În România, şase femei mor zilnic din cauza cancerului de col uterin, dar 54% dintre femeile din ţara noastră consideră că nu se pot îmbolnăvi, deşi sînt conştiente de această boală, relevă un studiu realizat de specialişti şi prezentat la dezbaterea organizată de Fundaţia „Renaşterea”, cu prilejul “Săptămînii Europene de prevenire a cancerului de col uterin”. Potrivit studiului, doar 2% dintre femei ştiu că virusul HPV este responsabil de apariţia cancerului de col uterin. Un procent îngrijorător - 65% - dintre femeile participante la studiu nu deţin niciun fel de cunoştinţe legate de cauzele cancerului de col uterin. Precizăm că România se situează pe locul 1 în Europa în ceea ce priveşte mortalitatea prin cancer de col uterin, cu peste 2.200 de decese înregistate în fiecare an. Totodată, aproximativ 3.000 de cazuri noi de cancer de col uterin sînt diagnosticate anual, în diferite stadii. Prof. dr. Rodica Anghel, directorul Institutului de Oncologie din Bucureşti (IOB), a menţionat că studiul este binevenit şi realist din punct de vedere al raportării pe grupe de vîrstă a maladiei. Ea a subliniat că, potrivit studiului, femeile se informează despre papiloma virus şi despre boală de la televiziuni, atrăgînd atenţia că lipsa de informare reprezintă un eşec al sistemului medical. “Este absolut necesară o campanie organizată şi susţinută de sistemul sanitar împreună cu ONG-urile, pentru ca femeile să fie mai bine informate”, a spus prof. dr. Rodica Anghel. Ea a remarcat şi faptul că un procent foarte mare de femei - 64% - consideră că ele nu vor face niciodată această boală, pentru că sînt sănătoase şi respectă regulile de igienă. Îngrijorător este şi faptul că doar 18% dintre femei fac legătura dintre cancerul de col uterin şi virusul HPV şi cunosc cauzele bolii. Prof. dr. Anghel optează pentru realizarea unui program de depistare pe termen mediu şi apoi pe termen mai lung, în care să fie inclus şi vaccinarea HPV. Şeful Clinicii de Obstetrică-Ginecologie de la Spitalul “Elias” din Bucureşti, prof. dr. Radu Vlădăreanu, a spus că locul întîi pe care îl ocupă România în Europa în ceea ce priveşte cancerul de col uterin are drept cauză, în primul rînd, ignoranţa. El a subliniat că femeile sînt depistate, de cele mai multe ori, din întîmplare şi în stadii avansate, ceea ce are implicaţii sociale puternice.

Singurul tip de cancer care poate fi prevenit prin screening periodic şi vaccinare

Pe de altă parte, directorul Institului de Boli Infecţioase “Matei Balş”, prof. dr. Adrian Streinu Cercel, apreciază că situaţia dramatică a cifrelor referitoare la cancerul de col uterin se poate schimba, acesta fiind singurul tip de cancer care poate fi prevenit prin screening periodic şi vaccinare. El consideră că legătura de cauzalitate dintre infecţia cu virusul HPV şi cancerul de col uterin a fost demonstrată fără niciun dubiu de virusologul german prof. dr. Harald Zurhausen şi a afirmat că vaccinarea este benefică şi previne apariţia acestei boli mai tîrziu, mai ales în România, unde viaţa sexuală începe la 10-12 ani. Şi directorul Spitalului de Obstetrică-Ginecologie “Prof. dr. Panait Sîrbu”, prof. dr. Bogdan Marinescu, este de părere că screeningul reprezintă o necesitate, subliniind că acesta ar trebui să se realizeze chiar în instituţii, periodic. Preşedintele Fundaţiei “Renaşterea”, Mihaela Geoană, a subliniat că toate campaniile desfăşurate şi preocupările pentru prevenirea cancerului au fost posibile prin activitatea unei echipe de femei dedicate acestei activităţi. Ea consideră că problema principală este educaţia sanitară corectă. Mihaela Geoană a amintit că în urmă cu şapte ani, fundaţia a început campaniile de prevenire pentru cancerul de sîn şi a spus că pentru o educaţie eficientă este necesară implicarea în campanie a Ministerului Educaţiei. Referindu-se la unitatea mobilă a Fundaţiei “Renaşterea”, Mihaela Geoană, a subliniat că aceasta este extrem de utilă, mai ales pentru mediul rural şi consideră că este necesară continuarea acestei campanii, la care pot participa şi medici specialişti, capabili să explice pe înţelesul tuturor femeilor importanţa prezentării la medic. Ea consideră un pas înainte descoperirea legăturii dintre virusul HPV şi cancerul de col uterin şi şi-a exprimat speranţa că în curînd, cercetătorii vor putea găsi vaccinuri şi tratamente şi pentru alte forme de cancer. Mihaela Geoană consideră că este necesară o campanie solidă de informare a populaţiei înainte de a începe vaccinarera HPV, pentru a nu rata scopul. “Vom fi un partener pentru oricine doreşte să lucreze cu noi”, a spus preşedinta fundaţiei. Săptămîna europeană de prevenire a cancerului de col uterin este o ocazie în plus de a aminti femeilor să facă o vizită medicului ginecolog şi să le recomande acelaşi lucru prietenelor, mamelor, fiicelor. La Constanţa, cu ocazia săptămînii europene de prevenire a cancerului de col uterin, reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană au oferit unele informaţii legate de această afecţiune, date ce au fost date publicităţii prin intermediul mass-media.