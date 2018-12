Când are loc următoarea rectificare bugetară

Ministrul de Finanţe Eugen Teodorivici a declarat joi că următoarea rectificare bugetară are loc în luna noiembrie, iar preşedinţia nu a cerut bani în plus, deşi la ultima rectificare a acuzat blocarea unor acţiuni din cauza reducerii banilor. „Rectificarea, în noiembrie. Luni, marţi şi miercuri s-au purtat discuţii, vedem forma finală în următoarele zile”, a declarat Eugen Teodorovici. Chestionat cu privire la banii solicitaţi în plus de serviciile secrete şi preşedinţie, Teodorovici a afirmat că din ce ştie nu există astfel de cereri. „Administraţia Prezidenţială nu a cerut niciun leu, ceea ce înseamnă că ce s-a făcut la prima rectificare a fost făct corect. Serviciile nu cred că au cerut”, a mai spus ministrul. Pe 7 august, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a declarat că bugetul Administraţiei Prezidenţiale a fost redus cu 11,1 milioane de lei. În aceeaşi zi, purtătorul de cuvânt al Administraţiei Prezidenţiale, Mădălina Dobrovolschi, a precizat că a adus la cunoştinţa MFP şi Guvernului "situaţia gravă în care s-ar putea ajunge dacă vor fi efectuate reducerile masive de buget", menţionând că, anterior, a purtat discuţii pe această temă cu Darius Vâlcov, mandatat în acest sens de premierul Viorica Dăncilă. Potrivit sursei citate, Administraţia Prezidenţială nu va putea achita integral viitoarele obligaţii contractuale, nici pentru deplasări externe, nici pentru alte angajamente, în lipsa creditelor bugetare necesare pentru efectuarea plăţilor. Administraţia Prezidenţială a mai criticat rectificarea bugetară a Guvernului, precizând că, prin tăierea fondurilor Preşedinţiei, România nu-şi va putea păstra angajamentele, precum Summit-ul celor 3 mări,a completat Dobrovolschi. O nouă adresă a fost trimisă către Ministerul de Finanţe.