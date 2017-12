Candidatura lui Prigoană, mărul discordiei

Europarlamentarul PDL Cristian Preda îşi anunţă partidul, pe blogul personal, că nu este „intelectual“, în replică la acuzaţiile organizaţiei conduse de Udrea, care i-a transmis că „intelectualii“ din partid trebuie să respecte regulile jocului politic. „Recomandarea“ i-a fost făcută lui Preda în contextul criticilor aduse de acesta posibilului candidat al PDL la Primăria Capitalei, Silviu Prigoană. Preda scrie pe blog că, de-a lungul timpului, nu a făcut decât să susţină adevăruri de bun simţ legate de „greii“ partidului. „N-am pretins niciodată că am intrat în PDL pentru a-mi expune în vitrina mediatico-politică doctoratul obţinut în Franţa. Nu am cerut în niciun moment să mi se spună în spaţiul public profesor. Nu am vrut vreo demnitate pentru că aş fi scris cărţi. În schimb, ori de câte ori am susţinut clar şi fără reţinere adevăruri de bun simţ sau mi-am exprimat convingerile, mi s-au atribuit toate cele enumerate mai sus, într-o formă mai mult sau mai puţin elaborată, dar mereu cu dispreţ şi suficienţă“, a scris Preda pe blog. Mai mult, acesta a exemplificat mai multe momente în care a fost ironizat de colegii de partid. „Atunci când am spus că Prigoană ar trebui să candideze la Minsk, nu la Bucureşti, numele intelectual a fost scris - în semn de dispreţ suprem - cu ghilimele. Nu sunt intelectual! Ţin prea mult la ceea ce au adus şi aduc intelectualii societăţii ca să îi las pradă aroganţei politicianiste”, mai scrie Preda pe blog.