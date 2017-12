„Caravana cinematografică\", de Titus Muntean, se numără printre cele şapte lungmetraje aflate în competiţie la cea de-a şaptea ediţie a Festivalului Internaţional de Film Independent „Anonimul”, care va avea loc în perioada 9 - 15 august, la Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării. Celelalte şase titluri propuse de selecţionerul Ludmila Cvikova pentru competiţia de lungmetraje sunt: „Zero\", de Pawel Borowski (Polonia), „Vulpiţele/ Foxes\", de Mira Fornayova (Slovacia/ Cehia/ Irlanda), „La mare/ Almar\", de Pedro Gonzalez-Rubio (Mexic), „Micuţa Slovenă/ Slovenian Girl\", de Damjan Kozole (Slovenia/ Germania/ Serbia/ Croaţia/ Bosnia-Herţegovina), „Reîncarnarea lui Troţki/ The Trotsky\", de Jacob Tierney (Canada) şi „Pe calea cea bună/ On the Path\", de Jasmila Zbanic (Bosnia Herţegovina/ Austria/ Germania/ Croaţia).

Cele şapte titluri concurează pentru marele premiu al Festivalului de Film „Anonimul”, în valoare de 3.000 de dolari, acordat exclusiv pe baza voturilor exprimate de publicul prezent la eveniment.

La secţiunea de scurtmetraje a Festivalului „Anonimul” 2010 au fost înscrise 350 de pelicule de ficţiune şi animaţie din 36 de ţări, dintre care 45 de producţii româneşti. Selecţia realizată de criticul de film Irina Margareta Nistor cuprinde 30 de scurtmetraje de ficţiune şi 20 de scurtmetraje de animaţie.

Producţiile româneşti aflate în competiţia de scurtmetraje sunt: „Înainte şi după 22-12-1989\", de Andrei Cohn, „Midas şi povestea fantomei\", de Jamil Hendi, „Ela\", de Tudor Jurgiu, „Muzica în sânge\", de Alexandru Mavrodineanu, „Derby\", de Paul Negoescu, „Eu şi sora mea\", de Ozana Nicolau, „No news\", de Alexandru Stănescu, „Piscine, Germania\", de Emanuel Vasiliu, cărora li se adaugă scurtmetrajele de animaţie „Obiceiuri proaste\", de Oana-Cătălina Gheorghiu şi „Vive la crise\", de Alexei Gubenco.

Filmele selecţionate concurează pentru premiul pentru cel mai bun scurtmetraj de ficţiune, respectiv cel mai bun scurtmetraj de animaţie, fiecare în valoare de 1.000 de dolari, distincţii acordate de asemenea pe baza voturilor exprimate de publicul prezent la Sfântu Gheorghe. La secţiunea scurtmetraje ficţiune, Fundaţia „Anonimul” va acorda premiul „Ovidiu Bose Paştină\", în valoare de 1.000 de dolari.

Cea de-a VII-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film Independent „Anonimul” este organizată de Fundaţia „Anonimul”, cu sprijinul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, Consiliului Judeţean Tulcea, Institutului Cultural Român şi Televiziunii Române, producător asociat.