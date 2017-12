Caravană electorală PSD

Investiţii în infrastructură

Caravana electorală social-democrată s-a deplasat, sîmbătă, în alte cinci localităţi constănţene - Amzacea, Mereni, Bărăganu, Ciocîrlia şi Valu lui Traian - pentru a face cunoscuţi candidaţii pentru alegerile parlamentare. Prima oprire a caravanei a avut loc la Amzacea, la 100 de metri distanţă de fundaţia viitorului Cămin Cultural al comunei. Primarul comunei, Radu Constantin, i-a îndemnat pe săteni să se prezinte la vot în 30 noiembrie, pentru ca PSD să poată finaliza proiectele începute în guvernarea 2000-2004. Amzacea face parte din Colegiul 2 pentru Senat unde, din partea PSD, candidează consilierul local Nicolae Moga şi se află în Colegiul 4 la Camera Deputaţilor, unde candidează preşedintele Organizaţiei de Tineret Social-Democrată din Constanţa, George Vişan. Ambii candidaţi au anunţat că proiectele partidului înglobează toate categoriile sociale: copiii, tinerii şi persoanele vîrstnice. George Vişan le-a spus celor prezenţi că sprijină, în special, proiectele pentru copii, pentru a le oferi condiţii civilizate de studiu, dar şi pe cele pentru tineri: „Vedeţi dispensare renovate, grădiniţe care se vor construi pentru copii. Vom construi în localitate o sală de sport şi un teren modern de fotbal, pentru ca tinerii să-şi petreacă într-un mod civilizat timpul lor liber”. La rîndul său, Nicolae Moga, a afirmat: „Eu fac parte din oamenii care vorbesc mai puţin şi fac mai mult. Am remarcat un lucru care mă deranjează şi cred că vă deranjează şi pe dvs: am văzut un afiş în care unul dintre contracandidaţii noştri spunea „v-am mărit salariile”. Aşa e, are dreptate, au mărit salariile celor cu 100, 200 şi 300 de milioane, salarii neruşinate, cînd mulţi români subzistă cu 3, 5 sau 7 lei”. Alături de candidaţi s-a aflat şi prim-vicepreşedintele PSD Constanţa şi preşedinte al CJC, Nicuşor Constantinescu. „Am reuşit să reabilităm căminele culturale din Casicea şi General Scărişoreanu. Aşa cum am promis, o să construim unul şi în Amzacea, care, în momentul de faţă, se află în stadiul de fundaţie, pentru că noi construim şi facem lucruri concrete, nu povestim şi minţim din patru în patru ani. Stadionul din localitate va fi modernizat, se va construi o sală de sport, iar linia electrică de înaltă tensiune va fi reabilitată pentru noile lotizări care se vor face în localitate”, a declarat Constantinescu.

Programe sociale pentru toate categoriile de vîrstă

La Ciocîrlia, candidatul PSD în Colegiul 3 la Camera Deputaţilor, Cristina Dumitrache, le-a spus localnicilor că reprezentanţii echipei PSD Constanţa în Parlament se vor lupta în Parlament pentru cetăţenii judeţului, pentru că le pasă, aşa cum s-a demonstrat pînă acum. Cristina Dumitrache a subliniat că este timpul pentru un Guvern unitar, arătînd că toate Executivele post-decembriste formate din alianţe făcute pe picior au adus doar dezastre pentru România. Ultima oprire de sîmbătă a caravanei electorale i-a adus faţă în faţă pe electorii din Valu lui Traian cu deputatul Alexandru Mazăre - candidat în Colegiul senatorial 3 şi Matei Brătianu - candidat în Colegiul 7 pentru Camera Deputaţilor. Brătianu a anunţat că PSD îi consideră pe vîrstnici o categorie prioritară, pentru care are de gînd să mărească pensiile la valoarea de 65% din salariul minim pe economie. „Un alt ajutor pe care vrem să îl dăm pensionarilor constă în medicamentele gratuite, pentru a nu mai sta la coadă să şi le cumpere”, a spus Brătianu. La rîndul său, Alexandru Mazăre i-a îndemnat pe electori să voteze după propria conştiinţă, pe oamenii care îi vor ajuta timp de patru ani. El i-a îndemnat să voteze PSD dacă vor ca tinerii să aibă locuinţe, pensionarii, pensii mai mari, agricultorii, un trai mai bun, iar salariul minim să fie de 10 milioane de lei vechi. „În momentul în care am intrat în cursa pentru Senat în Colegiul 3, mulţi mi-au spus că la Valu există o anumită opţiune politică şi nu o să primesc voturi. Nu cred că se va întîmpla aşa ceva, iar alegerile din 30 noiembrie o să-mi dea dreptate. Noi respectăm ce aţi ales la alegerile locale, dar una e Guvernul şi alta e primarul”, a declarat Alexandru Mazăre, făcînd referire la faptul că actualul primar are culoare politică diferită de a sa. Preşedintele CJC a enumerat lipsurile pe care le-a avut Constanţa cît timp a fost la putere guvernarea portocalie şi galbenă şi fondurile „zero” alocate de la Bucureşti. În ciuda faptului că judeţul Constanţa este al doilea din ţară prin prisma contribuţiei financiare pe care o trimite la Bucureşti, este cel de-al 37-lea judeţ la primit bani: „Trebuie să trecem Dunărea la Bucureşti şi să aducem bani în judeţul Constanţa. Timp de patru ani, cei de la guvernare au făcut zero centimetri pentru Autostrada Cernavodă - Constanţa”, a declarat Constantinescu.

Programe de sprijinire a agriculturii

Alte trei localităţi din judeţ au fost vizitate, duminică, de caravana electorală PSD Constanţa. Nicolae Moga şi Cristina Dumitrache s-au întîlnit cu electoratul din comunele Oltina, Lipniţa şi Ostrov. Nicolae Moga a declarat că echipamentul de constructor pe care candidaţii PSD îl poartă pe tot parcursul caravanei ilustrează hotărîrea de a construi a echipei PSD condusă de Radu Mazăre şi Nicuşor Constantinescu, “care, atunci cînd promit, realizează ceea ce şi-au propus”. “S-a văzut ceea ce au realizat Radu Mazăre în Constanţa şi Nicuşor Constantinescu la nivelul judeţului. De aceea, în 30 noiembrie, cetăţenii judeţului trebuie să vină la vot pentru ca programul social democrat să fie aplicat în toată ţara“, a spus Nicolae Moga. La rîndul ei, Cristina Dumitrache a declarat că populaţia de la sate merită o şansă din partea statului. Ea a afirmat că este îngrijorătoare starea precară a agriculturii şi a precizat că PSD va veni în sprijinul agricultorilor, pentru care va mări subvenţia la agricultură, va reduce preţul la combustibil, va reface sistemul de irigaţii şi va mări pensile agricultorilor. “Nu este normal ca un pensionar agricultor să aibă o pensie de numai cîteva sute de mii de lei vechi, iar alţii să se lăfăie în pensii de sute de milioane. Acest lucru nu se va mai întîmpla atunci cînd PSD va veni la guvernare”, a spus Cristina Dumitrache.

Mihaela DRAGOMIR, Tatian IORGA