Caravana lansării candidaţilor PSD

TUZLA - Micu va continua proiectele lui Ghebenei

Primarul PSD al comunei Tuzla, Avram Ghebenei, i-a predat, ieri, ştafeta colegului său de partid Constantin Florin Micu, pentru a continua, la Primărie, proiectele demarate sau pregătite de actuala administraţie locală. Ghebenei a declarat că, pe parcursul celor patru ani de mandat, s-a confruntat cu provocări majore, Tuzla fiind lovită în urmă cu doi ani de puternice inundaţii, dar că a lucrat şi pentru dezvoltarea comunei. ”Am făcut faţă inundaţiilor şi am ajutat oamenii să iasă din impas, dar trebuie să continuăm să modernizăm comuna. În următorul mandat, primarul are o sarcină importantă, aceea de a atrage bani europeni. Eu am pregătit proiectele, iar colegul meu are capacitatea de a le continua”, a declarat Ghebenei. La rîndul său, candidatul PSD la Primăria Tuzla, Constantin Florin Micu, a declarat că se va ridica la nivelul aşteptărilor actualului primar şi va pune la punct reţeaua de canalizare, va pietrui drumurile, va construi o grădiniţă nouă, precum şi locuinţe pentru persoanele defavorizate, va transforma centrul comunei într-un parc. Prezent la acţiune, prim-vicepreşedintele PSD, preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Constantinescu Nicuşor-Daniel, a afirmat că Micu va avea tot sprijinul din partea CJC, aşa cum şi actualul primar a fost ajutat: ”Tuzla are potenţial şi ar putea deveni o importantă staţiune turistică. Viceprimarul Sărăcilă nu a fost capabil nici măcar să ia legătura cu colegii lui de partid de la Guvern cînd comuna a fost lovită de inundaţii, pentru a le cere sprijinul. Localitatea Tuzla are nevoie de bogăţie, nu de sărăcie“.

23 AUGUST - Marin va acorda tinerilor loturi pentru case

Candidatul PSD la Primăria 23 August, Jan Marin, şi-a prezentat, ieri, în faţa locuitorilor, proiectele pe care le are în vizor în cazul în care va deveni primar. Marin a declarat că prioritare pentru comună sînt pietruirea şi asfaltarea tuturor drumurilor de pămînt, acordarea de loturi de casă pentru tineri, scăderea impozitelor şi taxelor locale cu 15%. La rîndul său, Constantinescu Nicuşor-Daniel a declarat că îi pare rău că, în 2004, l-a susţinut pe actualul primar Mugur Mitrana, care, la doi ani după ce a fost ales, a părăsit barca social-democraţilor: ”Nu am înţeles de ce a plecat, pentru că nu a avut beneficii de la Alianţa BA NU, BA DA, care, pe parcursul celor patru ani de mandat, nu a făcut altceva decît să se certe şi să îşi îndese caltaboşi prin geamantane”. Constantinescu a mai spus că, printr-un program al CJC, copiii din 23 August vor beneficia de 50 de calculatoare în şcolile şi grădiniţele comunei. El a mai spus că, fiind apropiată de Mangalia, comuna 23 August este cuprinsă în Zona Metropolitană 2, care va face legătura între localităţile cuprinse între Mangalia şi Costineşti.

PECINEAGA - Amenajarea sistemului de canalizare, prioritate a lui Stan

Reabilitarea căminului cultural şi extinderea cu încă trei săli de clasă a şcolii din Pecineaga, reabilitarea bisericilor, a dispensarelor şi amenajarea de staţii de autobuz moderne în întreaga comună sînt cîteva dintre realizările primarului din Pecineaga, Nicolae Stan, care va candida pentru un nou mandat. Primarul PSD a declarat că îşi doreşte să continue proiectele pe care le-a început, printre care: decolmatarea canalului de preluare a apelor pluviale, construirea unei săli de sport, a unui stadion de fotbal, amenajarea sistemului de canalizare, pietruirea integrală a drumurilor de pămînt, reabilitarea iluminatului public. Stan a mai spus că în cei patru ani de mandat a primit de la CJC 46 de miliarde lei, bani cu care a derulat o parte dintre proiecte. Constantinescu a completat afirmaţiile primarului şi a spus că va participa, peste două săptămîni, la inaugurarea căminului cultural din localitatea Vînători şi, tot pînă la 1 iunie, va dota şcolile şi grădiniţele din comună cu 50 de calculatoare. La rîndul său, deputatul Alexandru Mazăre a declarat că social-democraţii au pregătit pentru un posibil mandat în fruntea ţării o platformă program prin care pensiile vor fi recalculate, va fi acordată cea de-a 13-a pensie, vor fi acordate subvenţii în valoare de 15 milioane lei/ha în agricultură, iar alocaţiile vor fi majorate.

ALBEŞTI - Gîscan mizează pe continuitate pentru dezvoltarea comunei

Marian Gîscan este primar al comunei Albeşti de 16 ani şi candidează la al cincilea mandat. Printre realizările primarului Gîscan din ultimii patru ani se numără: reabilitarea şi amenajarea de cabinete medicale moderne, reabilitarea căminelor culturale, pietruirea şi asfaltarea a 30 de km de drum. “Am avut ambiţii mari şi am reuşit să realizez multe dintre acestea datorită continuităţii. Mai trebuie să finalizăm reabilitarea sediului Primăriei, amenajarea terenului de sport şi multe alte proiecte pe care le avem în vizor“, a declarat Gîscan. Constantinescu a spus, la rîndul lui, că CJC a derulat pe perioada ultimilor patru ani 11 proiecte importante pentru judeţ, pe care doreşte să le continue cu sprijinul primarilor din mediul rural. “Vom scoate judeţul din noroi prin programul de pietruire a drumurilor şi vom transforma comunele în unele cu adevărat europene“, a spus Constantinescu.

LIMANU - Enacache: “Putem să transformăm comuna în staţiune turistică”

Liliana Fevronia Enacache este candidatul PSD pentru funcţia de primar al comunei Limanu şi, în această calitate, le-a prezentat ieri locuitorilor comunei proiectele pe care şi le propune în cazul în care va fi aleasă. “Doresc să implementez şi aici proiectele sociale care sînt aplicate la Constanţa, dar, mai ales, trebuie să ne ocupăm de infrastructura de bază a comunei şi de dezvoltarea turismului. În acest moment nu ne putem mîndri cu comuna noastră. Dar, putem să o transformăm în staţiune turistică, prin implicare şi atragere masivă de investitori“, a declarat Enacache. În ceea ce priveşte infrastructura localităţilor, candidatul social democrat a afirmat că extinderea reţelei de apă şi realizarea sistemului de canalizare, pietruirea şi asfaltarea drumurilor, pavarea trotuarelor şi a aleilor, amenajarea de parcuri şi locuri de joacă pentru copii, realizarea de centrale eoliene şi solare, atragerea de fonduri europene pentru realizarea de proiecte transfrontaliere cu Bulgaria în domeniul turismului sînt cîteva dintre priorităţile sale. La rîndul său, Constantinescu a spus că localităţile 2 Mai şi Vama Veche ar trebui dezvoltate puternic, cu atît mai mult cu cît sînt localităţi aflate la graniţă.