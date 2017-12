Caravana „Ovidius”, în Ialomiţa

Campania de promovare a ofertei educaţionale a Universităţii „Ovidius” din Constanţa a continuat, pe un nou traseu, care a cuprins licee din judeţele Ialomiţa şi Constanţa. Echipa, condusă de rectorul universităţii, prof. univ. dr. Tiberius Epure, a răspuns zecilor de întrebări adresate de elevii interesaţi, în special de criteriile de admitere din acest an, de concurenţa din anii precedenţi pe locurile scoase la concurs, de facilităţile pe care le oferă universitatea (spaţii de cazare, laboratoare etc.) cât şi de obţinerea de burse de merit şi de studiu în străinătate. „Întâlnirea directă cu viitorii candidaţi la studenţie a fost un succes, şi cu această ocazie am putut afla care sunt alegerile lor cu privire la studiile universitare. Este, de asemenea, o ocazie pentru a prezenta proiectele viitoare ale universităţii, proiecte care au în prim plan studentul şi trecerea de la o educaţie formativă la cea de dezvoltare a competenţelor”, a declarat prof. univ. dr. Tiberius Epure.