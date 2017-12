Care sunt destinațiile cele mai căutate de români în 2016

Agențiile de turism din țară au în această perioadă cereri tot mai multe din partea românilor, care își rezervă din timp vacanțele pentru anul 2016. În topul preferințelor turiștilor români în această perioadă se află litoralul autohton, spun agenții de turism, care primesc numeroase solicitări pentru vara aceasta. ”Ca în fiecare an, în această perioadă, destinația-vedetă a sezonului 2016 este litoralul românesc, mai exact stațiunea Mamaia. De asemenea, pot să spun că, în această perioadă, cele mai solicitate sunt hotelurile de 4 și 5 stele, precum Phenicia, Tomis, Steaua de Mare, Mercur - Minerva”, a explicat, pentru ”Telegraf”, marketing manager al Mareea, Dan Dumitru. El a vorbit și despre tendința românilor de a căuta servicii all inclusive la noi în țară, în detrimentul Bulgariei sau Greciei. ”Anul trecut am avut o creștere de 140% pe cererea de hoteluri all inclusive, iar anul acesta trendul de creștere urmează același curs. Românii consumă din ce în ce mai mult all inclusive pe litoralul românesc în detrimentul celui bulgăresc”, a subliniat reprezentantul Mareea. Hotelierii au înțeles acest trend, așa că anul trecut 14 hotelieri de pe litoral au implementat acest sistem, dar tot mai mulți administratori sunt interesați de program. În topul preferințelor românilor pentru vara 2016 se mai situează destinațiile de vară din Grecia, Turcia, Spania și Bulgaria. ”Ordinea solicitărilor este însă alta: litoralul românesc este cea mai solicitată destinație, apoi Bulgaria, spre deosebire de anul trecut, când pe locul 2 se afla Grecia, pe locul 3 se situează Grecia, preponderent Riviera Olimpului, unde sunt solicitate hoteluri de 3 și 4 stele, dar și insulele. Pe locul 4 în preferințele românilor este Spania, urmată de Turcia”, a precizat Dumitru. Reprezentantul agenției TUI Travel Center, Marius Surdu, a explicat că în topul destinațiilor preferate de români se situează Antalya. ”Deși românii s-au întrebat dacă Turcia mai este o destinație sigură, aceasta a rămas în preferințele lor, numărul cererilor fiind în creștere în această perioadă”, a precizat Surdu. Agenții de turism ai Paralela 45 spun că primesc în continuare cereri numeroase pentru vacanțe în Grecia și că au început să crească și cererile pentru Spania. De asemenea, reprezentantul TUI Travel Center a precizat că România rămâne cea mai solicitată destinație de vacanță, în această perioadă fiind la mare căutare Delta Dunării, zona Transilvaniei și litoralul românesc.