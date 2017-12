Care sunt problemele cu care se confruntă stațiunile de cercetare agricolă?

AGROSTAR, cea mai mare federație sindicală din domeniul agricol, cere scoaterea stațiunilor de cercetare agricolă de sub tutela Academiei de Științe Agricole și Silvice (ASAS), restructurarea acestora și autofinanțarea pe baza proiectelor. Motivul? ASAS nu este capabilă să reorganizeze aceste unități. Cel puțin așa susțin reprezentanții AGROSTAR, care solicită ca Academia să rămână un for științific și să nu aibă legatură cu finanțarea stațiunilor de cercetare. ”Amintim faptul că, la un moment dat, stațiunile de cercetare agricolă au beneficiat de o ștergere a datoriilor, pentru a se putea redresa, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Actuala formă de organizare a dus la un dezastru, la un jaf sistematic asupra unităților de cercetare, care au pierdut suprafețe importante de teren și au încheiat contracte dezavantajoase”, a precizat secretarul general al AGROSTAR, Horațiu Raicu. Reprezentanții AGROSTAR propun o inventariere a terenurilor pe care le mai dețin stațiunile de cercetare și organizarea lor pe trei zone de cercetare: vegetal, zootehnie și horticultură. Totodată, ei cer o refacere a managementului și întocmirea unor strategii pe domenii, împreună cu Ministerul Agriculturii. „Printre propunerile noastre se regăsesc și cele legate de readucerea soiurilor românești de semințe, adaptarea soiurilor de cereale, în funcție de schimbările climatice, refacerea patrimoniului genetic în zootehnie și accesarea, împreună cu agricultorii, de fonduri europene. Acest lucru ar putea asigura și salarii mai mari pentru angajați, care sunt indecent de mici”, a mai spus Horațiu Raicu. AGROSTAR are în componență peste 45.000 de membri, atât producători agricoli, cât și salariați din agricultură și servicii conexe din sectorul privat, dar și din cel bugetar.