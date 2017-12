Care sunt salariile celor mai importanți oameni din România?

07:15:44 / 05 Ianuarie 2015

salarii

De ce incercati sa prostiti populatia cu salariile si exemplificati primarii, au furat si au facut afaceri in daraci cu terenuri si retrocedari cesiuni etc si ii pligeti caau salariile mici. De ce guvernul presedentia nu se ocupa de cosul zilnic al populatiei sa constate in ce mizerie umana traiesc peste 50 % din populatia tarii.Un trai decent ar insemna un salariu, pensie minima de 2.000 lei nu 350 ajutor social pensia cea mai mica. In 25 de ani tara a fost jefuita la drumul mare populatia saracita si bolnava mintal . Va puteti inchipui ce inseamna SA NU ITI PERMITI SA-TI CUMPERI PIINE, MEDICAMENTE SA NU AI BANI DE TRANSPORT.Sunteti penibilplingeti pe Bogatii care au bani la banci in straintate care traesc din ce au acumulat prin diferite forme