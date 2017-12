Carlos are oferte din Portugalia, Spania şi Anglia

Carlos Alberto Fernandes, care mai are contract cu FC Steaua pînă în 2008, ar putea reveni în Portugalia la Boavista Porto sau Sporting Braga, el mai având oferte din Anglia şi Spania, informează “Sportugal”. “Carlos are cîteva oferte, pe care le va analiza zilele următoare. Întoarcerea în Portugalia nu este sigură, dar în aceasta situaţie, Boavista este clubul cel mai interesat, revenirea lui Carlos fiind vazută cu ochi buni de Jaime Pacheco. Şi Sporting Braga ar putea intra în cursa pentru achiziţionarea portarului”, a scris sursa citată. Carlos a admis că ofertele din Portugalia nu abundă şi că va analiza ofertele împreună cu impresarul său, Carlos Goncalves. El a menţionat că are oferte din Portugalia şi de la alte grupări din Europa, din ţări precum Spania sau Anglia. Portarul Carlos Alberto Fernandes mai are contract cu Steaua pînă în vara anului 2008, însă finanţatorul Gigi Becali a anunţat că gruparea din Bulevardul Ghencea nu mai are nevoie de serviciile sale. Carlos a fost achiziţionat de la Boavista iarna trecută, în schimbul sumei de 600.000 de euro.