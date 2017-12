„Carmina Burana”, un succes răsunător, cu sala arhiplină

Unul dintre cele mai aşteptate evenimente ale toamnei muzicale, cantata profană „Carmina Burana”, de Carl Orff, s-a bucurat de un succes deosebit, joi seară, la Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”. Sala instituţiei de cultură a fost arhiplină, împătimiţii muzicii, dar şi cei atraşi de titlul inclus în cadrul Festivalului Internaţional al Muzicii şi Dansului petrecând o oră specială în compania celebrelor „Cântece din Beuren”, orchestrate de Carl Orff. Orchestra şi corul TNOB „Oleg Danosvki” - maestru de cor Adrian Stanache, corul Operei Naţionale Bucureşti, la care s-au alăturat suavele voci ale elevilor care alcătuiesc corul Colegiului Naţional de Arte „Regina Maria”, condus de prof. Horaţiu Alexandrescu, sub bagheta dirijorului japonez Yuta Takahashi, de numai 33 de ani, au oferit celor din sală o adevărată sărbătoare a spiritului.

„AICI ESTE UN PUBLIC FOARTE CALD” Soliştii serii de joi, soprana Anna Mirescu, tenorul Valentin Racoveanu şi baritonul Iordache Basalic din Bucureşti, s-au ridicat, şi de această dată, la înălţime, binecunoscutul „trio” fiind apreciat pentru prestaţiile sale, aproape anuale, din celebrul concert vocal-simfonic. „Pentru mine, „Carmina Burana” înseamnă debutul alături de maestrul Horia Andreescu. Venim cu foarte mare plăcere aici, deoarece aici este un public foarte cald. Am avut parte de un dirijor foarte bun, care a ţinut totul sub control”, a spus Anna Mirescu. Artista a debutat pe podiumul de concert în luna iunie a anului 2003, cu dificila partitură a sopranei din cantata „Carmina Burana”, de Carl Orff, într-un concert al Filarmonicii George Enescu, sub bagheta maestrului Horia Andreescu. „Şi pentru bariton, şi pentru soprană, şi pentru tenor, cantata profană „Carmina Burana” este o lucrare dificilă”, a spus baritonul Iordache Basalic.

Aplauzele entuziaste şi ovaţiile publicului, care au durat minute în şir, au „clasat” celebra cantată a lui Carl Orff, „Carmina Burana”, în topul celor mai aşteptate evenimente ale festivalului.

Cea de-a XXXVII-a ediţie a Festivalului Internaţional al Muzicii şi Dansului continuă, în această sâmbătă, de la ora 19.00, cu opera „Otello”, de Verdi, sub bagheta unui alt dirijor japonez, Koichi Inoue.