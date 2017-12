Carnagiu pe șosea! Cinci morți într-un accident rutier petrecut lângă 23 August!

11:21:01 / 03 August 2015

LACRIMA RUTIERA

INCONSTIENTA LA VOLAN UCIDE OAMENI NEVINOVATI. CONDOLEANTE FAMILIILOR INDOLIATE ! '' LACRIMA RUTIERA '' - SUNTEM PE PRIMUL LOC IN EUROPA LA ACCIDENTELE TRAGICE ! Ca victima a unui tragic accident in urma caruia am ramas infirma am cunoscut pe paecursul anilor zeci de familii indoliate in urma tragediilor rutiere si victime ramase infirme in urma tragediilor rutiere. Acest fapt ce m-a determinat sa initiez si sa organizez proiectul ''LACRIMA RUTIERA'' prin care sunt comemorate anual inca din 2001 in Piata Universtatii din Bucuresti, asa cum din pacate anul acesta vor fi comemorate si victimele acestui tragic accident in care au murit cinci OAMENI dintre care patru nevinovati din cauza inconstientei ''sinucigase'' a unui sofer.Din pacate in Romania au decedat peste 60.000 de oameni in acest adevarat 'macel rutier' in marea lor majoritate OAMENI NEVINOVATI. Din datelestatistice reiese ca Romania este pe primul loc la numarul de accidente rutiere de mare violenta la un milion de oameni. Din pacate cuzele sunt multiple de la educatie, preventie, civilizatie rutiera pana la obtinerea permisului de conducere dar si la sanctionarea si codamnarea formala a celor ce incalca legislatia rutiera si ce cea penala. O vina indirecta o are si justitia care datorita unei legislatii pemisive defavorizeaza victimele tragediilor rutiere si favorizeaza 'asasinii soselelor' care in 85% dintre cazuri de ''ucidere din culta'' sunt condamnati la pedepse cu suspendare, adica la ... libertate ! Din pacate asa cum am spus anul acesta vom comemora si aceste victime decedate in mod stupid intr-un accident ce putea fi evitat mai ales ca locul accidentului era cunoscut ca loc periculos de conducatorul auto care locuia in zona, pentru care vom aprinde lumanari, vom depune flori si vom varsa din inima o lacrima. Pentru sustinerea afirmatiilor cititi articolul ''Lcrima Rutiera a sotilor Galavan, aprinde candele pe sosele'' (Adevarul) Citeste mai mult: adev.ro/nsgv78