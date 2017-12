Carole King, premiată cu Grammy

Cântăreaţa şi compozitoarea americană Carole King va primi titlul de „Persoana Anului” din partea fundaţiei MusiCares (MusiCares Person of the Year), cu două zile înainte de gala premiilor Grammy din 2014, pe 24 ianuarie. Organizatorii galei Grammy vor astfel să onoreze cariera cântăreţei şi compozitoarei Carole King, care a început în urmă cu aproape şase decenii, dar şi activitatea sa caritabilă. La evenimentul în timpul căruia va primi acest titlu, care va include şi o licitaţie caritabilă şi va fi organizat în Los Angeles, vor participa artişti precum Lady Gaga, Dixie Chicks, Bette Midler, Steve Tyler, Jason Mraz şi James Taylor.

În vârstă de 71 de ani, Carole King a primit, anul acesta, un premiu Grammy pentru întreaga carieră. Printre personalităţile care au primit titlul MusiCares Person of the Year în anii anteriori se numără Bruce Springsteen, Paul McCartney, Elton John, Barbra Streisand şi Neil Young. Carole King, câştigătoare a patru premii Grammy, a compus prima ei piesă de succes, ajunsă pe primul loc în topul american, la vârsta de 17 ani, alături de soţul ei, Gerry Goffin. A fost, totodată, prima artistă solo care a vândut peste 10 milioane de copii ale unui album, după ce a lansat, în 1971, materialul discografic ”Tapestry”. Carole King a ajuns în fruntea topurilor americane cu piesa „It's Too Late”, în 1971, însă este cunoscută graţie cântecelor sale interpretate de alţi muzicieni, precum „You've Got a Friend”, cântată de James Taylor, şi „(You Make Me Feel Like) A Natural Woman”, interpretată de Aretha Franklin.

Carole King şi Gerry Goffin au compus împreună câteva piese de succes în anii ’60, însă căsătoria lor, care a durat nouă ani, s-a încheiat în 1968. Au devenit cunoscuţi după ce au compus în anii '60 piesa „Will You Love Me Tomorrow” pentru The Shirelles. Cei doi s-au remarcat şi cu piesele „Take Good Care of My Baby”, cântată de Bobby Vee în 1961, „The Loco-Motion”, interpretată de Little Eva în 1962, şi „Pleasant Valley Sunday”, cântată de grupul The Monkees în 1967. Carole King a fost introdusă în Rock and Roll Hall of Fame şi Songwriters' Hall of Fame în 1987.