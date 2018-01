“Carpathian Eagle”, primul exerciţiu româno-belgian

În baza militară de la Mihail Kogălniceanu se desfăşoară în perioada 29 octombrie - 9 noiembrie exerciţiul româno-belgian “Carpathian Eagle”. Această aplicaţie este o premieră pentru ambele forţe aeriene care se antrenează pentru prima dată în comun, conform procedurilor impuse de NATO. Forţele Aeriene Române participă la acest exerciţiu cu opt aeronave MiG 21 LanceR, iar cele belgiene cu şapte avioane F16, care s-ar putea ca în curînd, să intre şi în dotarea statului nostru. “Poate unul dintre principalele motive pentru care Forţele Aeriene Române se antrenează cu noi este acela de a observa cum se comportă aparatele noastre de zbor, să vadă cum acţionăm. F16 este un avion foarte flexibil”, a declarat cpt.comandor Renee Goose din cadrul Forţelor Aeriene Belgiene. Deşi F16 nu este un aparat de zbor nou, belgienii susţin că poate face faţă tuturor misiunilor. “Nu este un avion nou, însă a fost modernizat. Toată partea avionică a fost schimbată şi aparatul de zbor este capabil să execute numeroase misiuni, de aceea achiziţia sa constituie un avantaj”, a declarat cpt. cmdr. Goose. În cadrul exerciţiului, cele două forţe aeriene execută misiuni aer-sol şi aer-aer. “În prima parte a antrenamentului, vom executa trageri reale în poligonul de la Mălina, iar în cea de a doua, vom efectua misiuni de patrulare şi interceptare aeriană”, a declarat codirectorul aplicaţiei “Carpathian Eagle”, cpt.cmdr. Gabriel Răducanu. Exerciţiul se desfăşoară pe baza unui scenariu care presupune existenţa unei entităţi care nu face parte din Nato şi a două state membre ale Alianţei Nord-Atlantice. Cele două ţări membre NATO vor executa misiuni de recîştigare a teritoriului ocupat de entitatea respectivă. Militarii români şi belgieni se antrenează în comun, demonstrîndu-şi capabilitatea de a executa misiuni dificile, astfel încît o grupare formată dintr-un MiG 21 LanceR şi un F16 au zburat la o înălţime foarte mică, cu o viteză care depăşeşte 600 de km/oră. “Înălţimea minimă la care am zburat a fost de 30 de metri şi am avut viteza de 650 de km/oră. Dacă se va lua decizia ca statul nostru să cumpere avioane F16, pentru piloţii români nu va fi o problemă să le piloteze. MiG-urile noastre au comenzi hidraulice, aici deosebindu-se de F 16, în rest avioanele sînt la fel”, a declarat comandantul bazei aeriene de la Feteşti, comandroul Dan Buciuman. Chiar dacă se antrenează în comun, piloţii nu fac schimb de aeronave, însă directorul belgian al exerciţiului a avut ocazia să zboare cu un Mig 21 LanceR, iar cel român, cu un F16. “Există asemănări între avioanele noastre şi MiG 21 LanceR. Totuşi, F 16 este mai nou, fiind complet modernizat. Constituie un avantaj pentru orice forţă aeriană să aibă în dotare un avion multirol”, a declarat comandantul bazei aeriene de la Florennes, Belgia, col. Alain Renard. Acest exerciţiu a fost ultimul executat în acest an de Forţele Aeriene Române, după ce militarii noştri s-au antrenat în comun cu Forţele Aeriene Franceze şi cele americane. Reprezentanţii Forţelor Aeriene Române speră ca această colaborare cu belgienii să continue, iar antrenamentul în comun să devină o tradiţie.