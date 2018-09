Casa părintească a cunoscutei cântărețe Laura Lavric, mistuită de flăcări

Clipe dramatice în familia unei celebre cântărețe de muzică populară din România. Casa părintească a cântăreței de muzică populară Laura Lavric, din satul Costișa, județul Suceava, a fost mistuită de flăcări, în timpul nopții de sâmbătă spre duminică. Pompierii au stabilit că incendiul a izbucnit din cauza unui scurtcircuit, anunţă România TV.

"Am dat drumu la televizor, eu sunt fan RTV, şi vad scris ca a ars casa parinteasca a unei celebre cantarete. Doamne, zic, cine o fi?Vreau sa spun cand am vazut casa in flacari si numele meu imi vine sa plang si mi s-au derulat anii copilariei, nu este placut. Am sunat la vecini, noroc ca n-a batut vantu ca acolo casele sunt din lemn ar fi ars, ar fi fost nenorocire. Acuma ce sa zic sa fie un piroman, un dusman?", a declarat Laura Lavric în exclusivitate la România TV, precizând că locuinţa este vândută cu tot cu teren.

Purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată, a declarat că pompierii au intervenit cu șapte autospeciale pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodărie din satul Costișa, comuna Frătăuții Noi.

„La sosirea echipajelor, ardeau generalizat construcțiile din gospodărie, corp comun, majoritatea din lemn, cu pericol de propagare la două locuințe învecinate. Au ars casa de locuit pe o suprafață de 80 de metri pătrați, o magazie de lemne pe 20 de metri pătrați, un depozit de furaje și un adăpost de animale pe câte 30 de metri pătrați fiecare. Au mai ars circa două tone lemn de foc, patru tone de furaje și bunuri casnice", a spus Găleată.

Potrivit acestuia, flăcările au izbucnit din magazia de lemne, cel mai probabil din cauza unui scurtcircuit produs la un cablu electric defect.

Nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au reușit să salveze două proprietăți învecinate.

Oamenii din satul Costișa le-au spus pompierilor că locuința unde a izbucnit incendiul este casa părintească a interpretei de muzică populară Laura Lavric, însă în prezent nu stă nimeni aici.