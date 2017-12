Câştigătoarea Supercupei României la fotbal ar putea evolua în UEL

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) va propune Federaţiei Române de Fotbal (FRF) ca Supercupa României să se dispute între câştigătoarele Cupei României şi Cupei Ligii, iar învingătoarea să obţină dreptul de a participa în UEFA Europa League, a anunţat ieri, într-o conferinţă de presă, secretarul general al LPF, Justin Ştefan. Acesta a explicat că schimbarea modalităţii de disputare a Supercupei, în care în prezent se întâlnesc deţinătoarea titlului naţional şi câştigătoarea Cupei României, va creşte importanţa Cupei Ligii, competiţie nou-înfiinţată.

În ceea ce priveşte schimbarea sistemului competiţional al Ligii 1, Justin Ştefan a menţionat că un campionat cu 14 echipe este mai atractiv decât cel cu 18. El a precizat că noul sistem, propus de Adunarea Generală a LPF pentru a fi supus votului în Comitetul Executiv al FRF, prevede retrogradarea directă a ultimelor două echipe din play-out, iar ocupanta antepenultimului loc va disputa un baraj de menţinere/retrogradare cu echipa clasată pe locul 3 în Liga a II-a. Referitor la punctaj, LPF va susţine modelul belgian, care prevede ca echipele să intre în play-off şi play-out cu jumătate din punctele câştigate în sezonul regulat.

Membrii Adunării Generale a Ligii Profesioniste de Fotbal au votat marţi, în unanimitate, propunerea schimbării sistemului competiţional al Ligii 1, din sezonul 2015-2016, într-unul cu 14 echipe şi cu sistem play-off şi play-out, propunere ce urmează a fi analizată de Comitetul Executiv al FRF din 28 mai.

LPF va propune şi schimbarea sistemelor competiţionale din eşaloanele inferioare: Liga a II-a cu o serie de 20 de echipe, din care retrogradează patru şi promovează două direct, plus disputarea unui baraj între a treia clasată şi ocupanta antepenultimului loc din Liga I, iar Liga a III-a cu patru serii a câte 18 echipe, din care promovează patru şi retrogradează 16. În acest moment, Liga 1 se desfăşoară după sistemul campionat cu 18 echipe. Liga a II-a are în prezent două serii a câte 12 echipe, iar Liga a III-a are şase serii a câte 12 echipe. De asemenea, LPF va solicita FRF introducerea în ROAF a unor reguli prin care echipele din Liga a II-a şi a III-a să fie obligate să folosească un număr minim de juniori în timpul meciurilor, precum şi un număr maxim de jucători cu vârsta de peste 28 de ani.