Cât va mai dura criza economică?

Economiştii europeni avertizează că ieşirea din recesiune va fi mai lentă decât se anticipase. Potrivit estimărilor, zona euro stagnează în primele luni ale acestui an, iar primele semne de refacere economică vor apărea spre toamnă. Un studiu comun, realizat de economişti din Italia, Germania şi Franta, estimează creştere zero pentru moment, urmând ca situaţia să se redreseze uşor din vară, cu o creştere de 0,1%. Totuşi, economiştii europeni precizează că este un scenariu care presupune că tensiunile financiare nu se agravează. Ciprul rămâne, însă, motiv de îngrijorare. \"Nu ştim două lucruri. Unu - în ce măsură cifrele sunt reale şi, în al doilea rând, nu ştim care va fi reacţia economiilor cipriote la măsurile care se aplică acum\", a declarat europarlamentarul Theodor Stolojan. Într-o analiză separată, reputaţi economişti belgieni atrag atenţia că actuala criză ar putea dura până la 7 ani. Traiul europenilor se înrăutăţeşte, şomajul a atins cote dramatice, iar oamenii au tot mai puţine economii. Statisticile arată ca românii, mai exact 48% dintre ei, şi-au redus economiile în ultimul an.