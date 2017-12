Cătălina Ponor a scăpat de carantină

Timp de o săptămînă, Cătălina Ponor a trebuit să stea închisă în casă, după ce medicii au diagnosticat-o cu scarlatină. Ieri, tripla campioană olimpică a ieşit pentru prima oară în oraş. “Mă simt mult mai bine şi pot spune că nu mai am probleme. Am terminat tratamentul cu penicilină, dar mai trebuie să fac cîteva zile de moldamin. Oricum, cel puţin încă o săptămînă nu am voie să fac efort”, a mărturisit gimnasta constănţeană. Împreună cu antrenorul Matei Stănei, Cătălina Ponor va participa mîine, de la ora 11.00, la Complexul Sydney 2000 de la Izvorani, la festivitatea de premiere a laureaţilor sportului românesc în anul 2006. “Vom merge la Izvorani, apoi ne vom opri cîteva zile în Bucureşti, unde ne vom întîlni cu Anca Grigoraş, care ne va transmite ultimele noutăţi în materie de punctaj venite de la Federaţia Internaţională de Gimnastică. Astfel, vom putea definitiva exerciţiile şi poate intrăm şi puţin în sală. Antrenamentele le vom relua în mod progresiv, abia cînd vom reveni la Constanţa şi în cel mult două săptămîni voi decide dacă ne putem prezenta la Campionatele Europene. Dacă răspunsul va fi pozitiv, vom participa doar la bîrnă. De altfel, nu întrecerile continentale erau obiectivul pentru acest an, dar Cătălina progresase mult şi ar fi fost importantă o medalie pentru moralul ei, mai ales că venea după o pauză lungă”, a explicat antrenorul Matei Stănei. “Nu m-am gîndit la Europene în aceste zile, ci doar la sănătatea mea”, a completat sportiva de la CS Farul.