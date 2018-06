„Cazinoul e într-o veritabilă paragină, iar CNI mimează organizarea de licitații“

Indiferența autorităților naționale cu privire la situația Cazinoului din Constanța îi revoltă chiar și pe parlamentari, care nu mai tolerează lipsa de acțiune. Așa se face că, în ședința Senatului din 4 iunie, senatorul PSD Constanța Ștefan Mihu a le-a cerut socoteală ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Paul Stănescu și președintelui Companiei Naționale de Investiții, Manuela Irina Pătrășcoiu. Senatorul Mihu atrage atenția asupra situației Cazinoului din Constanța unul dintre cele mai reprezentative simboluri ale orașului, edificiu de o inestimabilă valoare istorică și culturală. „Municipiul Constanța are privilegiul de a găzdui unul dintre cele mai celebre edificii ale perioadei de dinaintea Primului Război Mondial: este vorba despre Cazinoul din Constanța, inaugurat, in forma actuală, în 1912, deci având o vârstă similară cu cea a României! În pofida acestui statut faimos, construcția este lăsată, cu deplină indiferență, într-o veritabilă paragină, de ani buni, fără ca vreuna dintre autoritățile competente să se autosesizeze. În plus, Cazinoul a fost inclus, într-un mod rușinos, putem spune, într-un top al celor mai periclitate 7 clădiri istorice din Europa, alături de clădiri din Austria, Albania, Georgia şi Marea Britanie. Potrivit informațiilor furnizate de mass-media, prestigioasa organizație non-guvernamentală Europa Nostra, condusă de apreciatul tenor Placido Domingo, are în vedere reabilitarea edificiului și în perioada următoare, acest ONG va vizita Constanța, împreună cu un grup de specialiști în domeniu, în tentativa de a salva de la distrugere acest celebru monument istoric al României și al Europei. Semnalăm, în același timp, faptul că există și alte organizații –precum reprezentanții NEVERSEA și UNTOLD – care s-au arătat dispuse să doneze sume semnificative de bani pentru salvarea monumentului istoric menționat. Toate acestea se întâmplă în vreme ce Compania Națională de Investiții, instituție națională, căreia îi revin, prin lege, responsabilitățile legate de refacerea monumentelor istorice, nu mișcă un deget, mimând organizarea de licitații - care, ce să vezi, sunt, pe rând, constestate – în vreme ce starea Cazinoului este de la o zi la alta tot mai precară!

Față de cele de mai sus, vin și vă intreb, stimate domnule ministru și stimată doamnă președinte: ce măsuri urgente iși propun MDRAP si CNI pentru a salva de la distrugere Cazinoul din Constanța?”, a spus senatorul Mihu în timpul ședinței Senatului.