Ce are special creierul persoanelor nevăzătoare?

Creierul persoanelor nevăzătoare este mai special. De exemplu, s-a ajuns la concluzia că este capabil să îmbunătățească celelalte simțuri, inclusiv funcțiile sale cognitive în lipsa stimulilor vizuali, potrivit unui studiu realizat de cercetătorii de la Massachusetts Eye and Ear, un spital conectat cu Universitatea Harvard (SUA), relatează EFE, scrie Agerpres. Studiul, publicat recent în revista PLOS ONE, descrie pentru prima dată schimbările anatomice, structurale și funcționale ale creierului persoanelor care se nasc fără vedere, comparativ cu cele care se nasc cu o vedere normală. Cercetătorii de la Massachusetts Eye and Ear, cu sediul la Boston, au folosit imagini de rezonanță magnetică pentru a studia creierul a 12 persoane cu cecitate timpurie (la naștere sau înainte de 3 ani), pe care le-au comparat cu cele ale unui grup de 16 voluntari de aceeași vârstă cu vedere normală. Oamenii de știință au detectat la creierele persoanelor nevăzătoare "conexiuni ameliorate", cu trimiteri de informații spre zone pe care nu le-au identificat la voluntarii cu vedere normală. Aceste conexiuni cerebrale determină o mai mare sensibilitate tactilă, auditivă și olfactivă, precum și o îmbunătățire a memoriei și a limbajului. Potrivit cercetătorilor, acest lucru se întâmplă deoarece creierul persoanelor nevăzătoare reușește "să se reconfigureze", în lipsa stimulilor vizuali, pentru a potența celelalte simțuri, un proces derivat din plasticitatea neuronală. ”Chiar și în cazul orbirii profunde, creierul se reconfigurează pentru a utiliza informația aflată la dispoziția sa și a interacționa astfel cu mediul în mod mai eficient”, a explicat Lotfi Merabet, unul dintre cercetători.